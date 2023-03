Courteney Cox prawie rzuciła aktorstwo. Jak uratowała karierę?

"Mój tata uważał, że powinnam była się poddać, bo nie pracowałam od dłuższego czasu, a w chwili mojej rozmowy z nim, oszczędności, które miałam, wystarczyłyby mi tylko na dwa tygodnie życia. Powiedział mi: 'Musisz wrócić do domu'. Nadszedł czas, żebyś się spakowała i przyjechała z Los Angeles do Birmingham (drugie co do wielkości miasto stanu Alabama - przyp. red.). Jesteś cholernie dobrym sprzedawcą. Musisz robić to, co robisz najlepiej'" - opowiadała Courteney Cox w talk-show Jimmy'ego Kimmela.



Reklama

Courteney Cox chciała porzucić aktorstwo. Miała sprzedawać baseny

Okazuje się, że miała być sprzedawcą basenów w firmie swojego ojca. Jak przyznała, całkiem nieźle radziła sobie w tym fachu. Jednak traktowała to rozwiązanie jako swój plan awaryjny.

Zaistniał jednak niespodziewany zwrot akcji. "Następnego dnia dostałam telefon z informacją, że na przesłuchaniu do 'Więzów rodzinnych' dostałam rolę dziewczyny Michaela J. Foxa " - powiedziała Cox.



W tym serialu komediowym NBC grała przez dwa lata, od 1987 do 1989 roku. Drugim przełomem w jej karierze - jeszcze większym, był moment, gdy trafiła do obsady "Przyjaciół". Bijący rekordy popularności serial realizowany był od 1994 do 2004 r. Cox kreowała w nim rolę opiekuńczej i doskonale zorganizowanej Moniki Geller.

27 stycznia w Los Angeles odsłoniła swoją gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sławy. W ceremonii uczestniczyły jej koleżanki z obsady "Przyjaciół", Jennifer Aniston i Lisa Kudrow . Co ciekawe, jej gwiazda znajduje się nieopodal gwiazdy Aniston.

Obecnie 58-letnia gwiazda promuje szóstą część "Krzyku". Polska premiera tego horroru zaplanowana jest na 10 marca.