Courteney Cox: Książę Harry i psychodeliczne grzybki? "Nie rozdawałam"

Courteney Cox udzieliła obszernego wywiadu portalowi "Variety". Okazją było to, że gwiazda "Przyjaciół" niedawno odsłoniła swoją gwiazdę w Hollywoodzkiej Alei Sławy. W trakcie rozmowy nie mogło zabraknąć pytania o wydarzenia opisywane przez księcia Harry'ego w jego pamiętnikach. Aktorka przyznała, że gościła brytyjskiego arystokratę w swoim domu.

Książę Harry: Zażywałem halucynogenne grzybki w domu Courteney Cox

"Zatrzymał się u mnie na kilka dni. Prawdopodobnie dwa albo trzy. Jest naprawdę sympatyczną osobą. Nie czytałam jego pamiętników. Mam zamiar posłuchać ich w formie audiobooka, bo słyszałam, że są naprawdę rozrywkowe. Dotarły jednak do mnie informacje, że są tam fragmenty o mnie. Nie potwierdzam, że były tam grzybki halucynogenki. Na pewno ich nie rozdawałam" - powiedziała Cox.

W opisie tej sytuacji, którą zawarł w swoich pamiętnikach książę Harry, w tamtej imprezie w domu Cox brał również udział aktor Will Arnett . Obaj zajrzeli do lodówki i znaleźli w niej duże pudełko czarnych czekoladek nadziewanych halucynogennymi grzybkami. "Usłyszałem głos, żeby się częstować. Chwyciłem kilka, połknąłem i przepiłem tequillą" - wspominał książę.

Courteney Cox powraca w "Krzyku VI"

Courteney Cox, oprócz odsłuchania audiobooka ze wspomnieniami Harry'ego, czeka w najbliższym czasie premiera szóstej części "Krzyku" , która do kin trafi 10 marca. Aktorka jest jedyną gwiazdą pierwszego filmu Wesa Cravena , która powróci w tym filmie. Cox nie ukrywa, że brakowało jej Neve Campbell , która zrezygnowała z udziału w filmie z powodów finansowych.



"Tęskniłam za nią, ale wspieram ją w każdej decyzji. Miałam kilka świetnych scen z Ghostfacem i było wspaniale. Oczywiście kilka razy zostałam dźgnięta nożem, ale tym razem nie wiedziałam, kto jest pod maską, więc było to interesujące. Wcześniej już przed pierwszym dźgnięciem wiedziałam, kto zabija" - zdradziła we wspomnianym wywiadzie aktorka.

Cox nie może zdradzić zbyt wiele na temat granej przez siebie postaci, dziennikarki Gale Weathers. "Wciąż mieszka w Nowym Jorku, co pasuje idealnie, bo Ghostface też tam przyjechał. (...) Pojawia się też Kirby grana przez Hayden Panettiere w czwartej części 'Krzyku'. To interesujące, gdy postaci wracają, choć wydawało mi się, że Kirby zginęła. Tyle było już tych postaci i to wspaniałe, że jestem częścią tak wiekowej franczyzy" - podsumowała.