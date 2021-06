Córka znanego aktora pogryziona przez psa!

Córka Ewana McGregora pojawiła się na premierze filmu z poranioną twarzą. Dodać należy - premierze własnego filmu, więc jej obecność była więcej niż wskazana. Mimo świeżych ran na twarzy odważyła się pozować fotoreporterom na czerwonym dywanie. Jej ojca na premierze zabrakło.

Clara McGregor na premierze filmu "The Birthday Cake" (11 czerwca 2021) /Bryan Steffy /Getty Images

"The Birthday Cake" to poniekąd projekt rodzinny McGregorów. Jedną z głównych ról w tym kryminale gra Ewan McGregor (), z kolei jego córka Clara jest współproducentką i pojawia się w epizodzie.

Premiera odbyła się 11 czerwca w Las Vegas. Udział w tym wydarzeniu był dla Clary bardzo kłopotliwy. 25-latka pojawiła się bowiem na czerwonym dywanie, mając na nosie i lewym policzku drobne skaleczenia. Skąd te rany?

"Kiedy na 30 minut przed premierą lądujesz na ostrym dyżurze przez ugryzienie psa" - napisała Clara McGregor na Instagramie pod swoimi zdjęciami z premiery.



A na InstaStories dodała z humorem: "Makijaż dzięki uprzejmości psich zębów".



Kobieta nie doprecyzowała, czy pies, który ją ugryzł, należy do niej i jak doszło do tego incydentu. Gdyby nie ślady na jej skórze, nikt nie wpadłby na to, że przed chwilą stało się coś złego. Podczas premiery Clara posyłała uśmiechy i zadawała szyku w garniturze Fendi.



Jej ojciec nie był obecny na wydarzeniu. Prawdopodobnie dlatego, że Ewan McGregor jest w trakcie zdjęć do serialu "Star Wars: Obi-Wan Kenobi". Prace na planie do produkcji studiów Disneya i Lucasfilm rozpoczęły się późną wiosną tego roku w Los Angeles.

Clara dorastała w cieniu branży filmowej. W kwietniowej rozmowie z serwisem The Hollywood Reporter McGregor wspominał, że trzymał ją na kolanach podczas canneńskiej konferencji prasowej swojego pierwszego głośnego filmu, czyli "Trainspotting". Matką Clary jest producentka filmowa, Eva Mavrakis, z którą McGregor rozstał się w 2018.



Clara jest najstarszą z czterech córek, które mają. Panna McGregor od niedawna próbuje swoich sił jako aktorka i producentka.