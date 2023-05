Historia życia Krystyny Skarbek to gotowy scenariusz na film szpiegowski. Już podczas wojny krążyły legendy o jej fantazji i brawurze. Według brytyjskich źródeł informacje, które zebrała Skarbek, pomogły Brytyjczykom w określeniu przewidywanego terminu niemieckiego ataku na ZSRR, dlatego premier Winston Churchill nazywał ją swoją "pierwszą wywiadowczynią". Po wojnie Skarbek została w Londynie. Podobno miała romans z Ianem Flemingiem i to ona jest pierwowzorem postaci Vesper Lynd w pierwszej powieści o Jamesie Bondzie "Casino Royale".

"The Partisan": Morgane Polański jako Krystyna Skarbek

W roli Krystyny Skarbek w filmie "The Partisan" zobaczymy Morgane Polański , córkę polskiego reżysera Romana Polańskiego i francuskiej aktorki Emmanuelle Seigner . Morgane urodziła się w Paryżu, jest upragnionym dzieckiem pary - przyszła na świat, gdy reżyser miał 60 lat. Oprócz niej Polański i Seigner mają młodszego syna Elvisa. Morgane podkreśla, że już od najmłodszych lat chciała zostać aktorką. "Mój tata zawsze mi powtarzał, że największym luksusem w życiu jest praca, która daje ci poczucie wolności. Bez względu na to, czym ta praca jest. Ja wiedziałam, że będę aktorką" — mówiła kilka lat temu w jednym z wywiadów. Przygodę z aktorstwem zaczęła na planach filmów swojego ojca. Debiutowała w wieku 9 lat w małym epizodzie w "Pianiście" (2002), potem wystąpiła w filmach: "Oliver Twist" z 2005 r i "Autor Widmo" z 2010 roku.

Do tej pory największym aktorskim osiągnięciem Morgane jest duża rola w serialu "Wikingowie" (2015-2017), gdzie wcieliła się w rolę córki Karola II Łysego. Potem pojawiła się też w filmie "Oficer i szpieg" Polańskiego, a także m.in. w filmach: "Looted" (2019) i ostatnio w "Kurierze Francuskim z Liberty, Kansas Evening Sun". Niedawno zadebiutowała też jako reżyserka. W 2021 roku nakręciła krótkometrażowy film "Through the Looking Glass", który był pokazywany na festiwalu w Wenecji.

Morgane Polański: Jestem w połowie Polką

30-letnia Morgane nie mówi po polsku, ale odwiedziła nasz kraj i chętnie podkreśla swoje polskie korzenie. W jednym z wywiadów wyznała, że... kocha pierogi. "Uwielbiam Polskę. Dorastałam z bigosem na Boże Narodzenie i innymi polskimi potrawami. Mój tata gotuje często polskie jedzenie. Jestem w połowie Polką, to jest w mojej krwi". O prywatnym życiu córki Polańskiego i Seigner wiadomo niewiele. Kilka lat temu wyjechała do Londynu, gdzie doskonaliła swój warsztat aktorki i reżyserski w szkole teatralnej Drama Centre of London i w Central School of Speech and Drama. W marcu 2022 roku w emocjonalnym wpisie na swoim Instagramie przyznała, że miała problemy z alkoholem i narkotykami, ale dwa lata temu uporała się z uzależnieniami.