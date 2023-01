W 1989 roku Emanuelle Seigner wyszła za mąż za starszego o 22 lata Romana Polańskiego . Małżeństwem pozostają do dziś, mają też dwójkę dzieci: Elvisa (1998) i starszą o pięć lat Morgan (1993), która kilka dni temu ukończyła 30 lat.

Morgane Polański już jako dziecko często gościła na planie filmowym - pojawiła się w "roli" dziewczynki w "Pianiście", potem w "Oliverze Twiście" i "Autorze widmo". Dziś patrzy na te występy raczej z przymrużeniem oka. Międzynarodowej publiczności dała się już poznać jako księżniczka Gisla z popularnego serialu "Wikingowie" .

Mój tato zawsze mi powtarzał, że największym luksusem w życiu jest praca, która daje ci poczucie wolności. Bez względu na to, czym ta praca jest. Ja wiedziałam, że będę aktorką wyznała w rozmowie z "Vivą".

Od ponad dziesięciu lat Polanski mieszka i pracuje - na własny rachunek, jako freelancerka - w Londynie, gdzie wcześniej studiowała aktorstwo. Uczęszczała kolejno do szkoły teatralnej Drama Centre of London oraz do Central School of Speech and Drama.

"To mój dom, miasto, w którym stykają się różne kultury i języki, a to otwiera umysł na świat, rozwija. Dobrze się tu czuję, inaczej niż w Paryżu, który też jest wspaniałym miastem - wychowałam się w nim, ale bardziej zamkniętym" - mówiła przed laty w rozmowie z Interią.

Morgane Polanski: Uzależnienie od narkotyków i alkoholu

Życie w Londynie wpędziło jednak córkę Romana Polańskiego w uzależnienie od alkoholu i narkotyków. W marcu minionego roku, po dwóch latach życia w trzeźwości, aktorka i reżyserka podzieliła się ze swymi fanami osobistymi doświadczeniami.

Polanski przyznała, że chce pokazać innym, że nawet gdy czujesz się beznadziejnie i bezużytecznie, zawsze warto mieć nadzieję na poprawę swej sytuacji.

Kiedy to piszę, odbiera mi mowę, to dla mnie bardzo emocjonalne. Dotychczas nie opisywałam tutaj tej podróży, ale wydaje mi się, że warto to zrobić dzisiaj. Aby podzielić się nadzieją, gdy ktoś może czuć się beznadziejny i bezradny. Aby przypomnieć, że na końcu tunelu zawsze jest światełko, nawet jeśli nie możesz dostrzec tam choćby przebłysku, że możliwe jest życie w wolności, dzień po dniu. (…) Do każdego walczącego, zagubionego lub cierpiącego w milczeniu: widzę cię, słyszę cię. napisała wtedy.

Ostatnim filmem pełnometrażowym, w którym wystąpiła córka Romana Polańskiego był "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" (2021). Kobieta, podobnie jak jej matka, rozwija także karierę w modelingu. Przed laty wystąpiły razem w kampanii Marca Jacobsa. Aktorka jest też popularna na Instagramie, gdzie obserwuje ją obecnie przeszło 120 tys. osób.

