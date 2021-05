Córka Martina Scorsese i Timothée Chalamet razem na planie

Francesca Scorsese, córka legendarnego reżysera Martina Scorsese, dołączyła do obsady filmu Luki Guadagnino. Główną rolę w produkcji gra Timothée Chalamet ("Tamte dni, tamte noce", "W deszczowy dzień w Nowym Jorku").

Martin Scorsese z córką Francescą Scorsese (2019) /Jim Spellman /Getty Images

Jak donosi portal "Deadline", nowy film Luki Guadagnino nosił będzie tytuł "Bones & All". Nowa produkcja jest zapowiadana jako połączenie horroru i historii miłosnej.

To pierwszy w karierze film Luki Guadagnino rozgrywający się w Stanach Zjednoczonych. Scenariusz napisał David Kajganich ("Suspiria"). Główne role grają Timothée Chalamet, Taylor Russell i Mark Rylance.

"Bones and All" to ekranizacja powieści Camille DeAngelis pod tym samym tytułem i opowiada historię pierwszej miłości Maren (Taylor Russell), młodej kobiety, szukającej ojca i wyjętego spod prawa włóczęgi Lee (Timothée Chalamet). Para podróżuje przez Amerykę czasów Ronalda Reagana.

Teraz ujawniono, że do obsady filmu dołączyła Francesca Scorsese ("Tacy właśnie jesteśmy"), córka Martina Scorsese. W produkcji pojawią się również: Chloë Sevigny ("Truposze nie umierają"), André Holland ("The Knick"), Jessica Harper ("Suspiria") i Michael Stuhlbarg ("Tamte dni, tamte noce").



Zdjęcia do filmu rozpoczęły się pod koniec maja.