Córka Dwayne'a Johnsona wchodzi na ring

Simone Johnson, córka hollywoodzkiego gwiazdora i legendy wrestlingu, Dwayne'a Johnsona idzie w ślady swojego ojca, dziadka i pradziadka. 18-latka podpisała kontrakt z największą federacją wrestlingu w USA.

Dwayne Johnson jest dumny z córki /Jason Koerner /Getty Images

Zanim Dwayne Johnson stał się jednym z najlepiej zarabiających aktorów, dzięki filmom z serii "Szybcy i wściekli", był czołowym zawodnikiem wrestlingu, znanym pod pseudonimem "The Rock". Osiem razy zdobył mistrzostwo federacji WWE. Podczas zapaśniczych gali jego znakiem rozpoznawczym było uniesienie jednej z brwi.

Trenował go ojciec, Rocky "Soul Man" Johnson, który przeszedł do historii, jako jeden z pierwszych czarnoskórych wrestlerów (zmarł 15 stycznia 2020 r.). Co więcej, dziadek Dwayne'a ze strony matki, pochodzący z Samoa, Peter Maivia, również jest legendą tej dyscypliny.

Teraz do wrestlingu wkracza najmłodsze pokolenie Johnsonów. "Czuję wdzięczność nie tylko dlatego, że mam szansę uprawiać wrestling, ale także z tego powodu, że mogę kontynuować rodzinne dziedzictwo" - napisała w oświadczeniu córka Dwayne'a, Simone Johnson, która podpisała kontrakt z największą federacją wrestlingu w USA - WWE.

18-latka przyznaje, że już od dziecka była zafascynowana tym sportem. Obecnie szkoli się w ośrodku sportowym w Orlando. Może liczyć na wsparcie swoich rodziców. Zarówno Dwayne, jak i jego była żona Dany Garcia, na swoich profilach instagramowych, złożyli jej gratulacje i podkreślili, że tradycja rodzinna to jedno, a przede wszystkim musi podążać taką drogą, o jakiej marzy.