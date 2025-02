Aktor szczere o głośnej roli. "Jestem w tym straszny"

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Nominowany do Oscara za drugoplanową rolę w "The Brutalist" Guy Pearce udzielił wywiadu dla "The Times". Aktor odniósł się w nim do "Memento" Christophera Nolana, w którym według wielu osób dał jeden ze swoich najlepszych występów. Ku zaskoczeniu czytelników, Pearce był bardzo krytyczny wobec tej roli.

Zdjęcie Guy Pearce w filmie "Memento" / Newmarket Releasing/Courtesy Everett Collection / East News