Córka Bruce'a Lee ma żal do Quentina Tarantino

Wyreżyserowany przez Quentina Tarantino film "Pewnego razu... w Hollywood" oprócz zachwytów wzbudził też kontrowersje. Powodem jednej z największych było to, jak Tarantino przedstawił w swoim filmie postać Bruce'a Lee. Choć premiera filmu odbyła się ponad rok temu, to córka Bruce'a, Shannon Lee, wciąż ma pretensje do słynnego reżysera.

Bruce Lee /WARNER BROTHERS /Getty Images

Córka Bruce'a Lee uważa, że Tarantino potraktował jej ojca tak samo, jak "białe Hollywood" traktowało go za życia.

Postać Bruce'a Lee pojawia się w filmie Tarantino na dłużej w jednej scenie. Podczas przerwy w nagraniu serialu "Zielony Szerszeń", Lee (Mike Moh) walczy z kaskaderem Cliffem Boothem, w którego rolę wciela się Brad Pitt. Sprawia wrażenie zadufanego w sobie, szczególnie gdy przechwala się, że zwyciężyłby w pojedynku z Muhammadem Ali.

Zaraz po premierze filmu "Pewnego razu... w Hollywood" scenę tę skrytykowała oburzona Shannon Lee. Córka Bruce'a uważała, że jej ojciec został pokazany w krzywdzący go sposób.

Teraz Shannon Lee wróciła do tej sprawy w wywiadzie dla "South China Morning Post", związanego z promocją jej książki "Be Water, My Friend: The Teachings of Bruce Lee". Stwierdziła w nim, że wciąż jest zawiedziona reakcją reżysera, który osobiście nie odpowiedział na jej zarzuty.

Zdjęcie Shannon Lee - córka Bruce'a Lee / Splash News / East News

"Wyszło niefortunnie, bo niektórzy zaczęli powtarzać, że Bruce Lee był dupkiem. Każdy czasem jest dupkiem. Ja też potrafię taka być, ale czy powiedziałabym o sobie, że to moja główna cecha? Nie. I mój ojciec również taki nie był. Był niezwykle zmotywowany i zaciekły. Potrafił pokazać swój temperament, ale nie chodził po ludziach i nie wyzywał ich na pojedynki. A już na pewno nie wtedy, gdy przestał być nastolatkiem. Nie zachowywał się w taki sposób. Mój ojciec pracował niewiarygodnie ciężko, by zaprezentować w Hollywood obraz prawdziwego Azjaty. I nie uważam, by w tym celu pojedynkował się z kaskaderami, żeby coś udowodnić" - mówi Shannon Lee.

"Próbowałam pokazać postać mojego ojca z bardziej wyważonego punktu widzenia i byłam bardzo zawiedziona reakcją Tarantino, który wciąż powtarzał, że mój ojciec był aroganckim dupkiem. Aby obronić swoje zdanie, posłużył się fałszywym cytatem z książki mojej mamy. Uważam, że zachował się nieodpowiedzialnie. Mógł na wiele innych sposób sprawić, żeby postać Bootha wyglądała 'cool'. Wybrał taki, w którym potraktował mojego ojca tak samo, jak traktowało go 'białe Hollywood' - kończy córka Bruce’a Lee.

Wspomniana wypowiedź z książki Lindy Lee dotyczy tego, że Bruce Lee miał rzekomo przechwalać się, że pokonałby słynnego boksera Muhammada Aliego.

