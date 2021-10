"Con amore": Miłość kontra Konkurs Chopinowski

Główną bohaterkę "Con amore" zagrała Małgorzata Snopkiewicz, która nie była zawodową aktorką. Po premierze stała się znana i popularna, ale przed kamerą już nigdy nie stanęła. Pozostałe role zgrali Mirosław Konarowski i Wojciech Wysocki oraz Joanna Szczepkowska, dla której był to filmowy debiut.



"Con amore": Polska odpowiedź na "Love story"

W 1962 roku tłumaczka i pisarka Halina Snopkiewicz wydała książkę dla młodzieży "Słoneczniki". Cieszyła się ona wielkim powodzeniem, była napisana w formie pamiętnika, a jej narratorką była nastolatka. Autorka dedykowała książkę swojej jedynej córce, Małgorzacie. Gdy ta dorosła, poszła na polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wówczas zaproponowano jej rolę w filmie o miłości, który miał być polską odpowiedzią na amerykański melodramat "Love Story".



Scenariusz do "Con amore" napisała Krystyna Berwińska, której książka pod takim tytułem uzyskała II nagrodę w konkursie wydawnictwa Czytelnik. Film miał premierę 24 maja 1976 roku.

Zdjęcie Wojciech Wysocki, Małgorzata Snopkiewicz i Mirosław Konarowski w filmie "Con amore" (1976) / materiały prasowe

Miłość kontra Konkurs Chopinowski

Film jest historią czworokąta miłosnego, której osią jest miłość pianisty Andrzeja (Mirosław Konarowski) do Ewy (Małgorzata Snopkiewicz), dziewczyny swojego kolegi Grzegorza (Wojciech Wysocki). Całość akcji rozgrywa się podczas przygotowań do Konkursu Chopinowskiego.

Obaj młodzi pianiści biorą udział w eliminacjach do Konkursu Chopinowskiego, a zapatrzony w karierę Grzegorz nie zwraca uwagi na to, że jego dziewczyna choruje - ma guza mózgu. Opiekę nad nią przejmuje Andrzej. Przestaje ćwiczyć do konkursu, nad czym boleje jego nauczyciel muzyki oraz jego córka Zosia (w tej roli Joanna Szczepkowska - pierwszy raz na ekranie), która jest ślepo zakochana w Andrzeju.



"Con amore" znaczy po włosku "z miłością, pieszczotliwie". Termin ten stosuje się również w języku muzycznym, w którym oznacza wskazówkę interpretacyjną dla wykonawcy danego utworu - "z uczuciem". Jak pisali krytycy, film "Con amore" to zarówno poruszająca opowieść o miłości i szlachetności uczuć, jak i (starannie i z uczuciem) wkomponowany w świat filmowych obrazów Konkurs Chopinowski.



Zdjęcie Joanna Szczepkowska i Małgorzata Snopkiewicz w filmie "Con amore" w reżyserii Jana Batorego (1976) /materiały prasowe

Zagrała główną rolę, ale kariery nie zrobiła

Małgorzata Snopkiewicz była jedyną aktorką niezawodową w tym gronie. Choć odbiegała umiejętnościami aktorskimi od reszty obsady, recenzje uzyskała dobre. Tylko jej głos wymagał dubbingu. Użyczyła go bohaterce filmu Jadwiga Jankowska-Cieślak. Film pojawił się na ekranie w 1976 roku, a Małgorzata Snopkiewicz stała się sławna. Spodziewano się, że zagości w branży na dłużej. Stało się inaczej. Dlaczego? "Dom, dzieci - to najkrótsza odpowiedź" - powiedziała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Film "Con amore" chwalono za scenariusz, reżyserię, a zwłaszcza zdjęcia, budujące wspólnie z muzyką niezwykły klimat. Najwięcej uznania zdobyły jednak odtwórczynie dwóch głównych ról kobiecych: Małgorzata Snopkiewicz jako Ewa i - stawiająca wtedy pierwsze kroki w zawodzie - Joanna Szczepkowska jako Zosia. Ta pierwsza kariery filmowej niestety nie zrobiła, ta druga po kilku latach stała się jedną z gwiazd polskiego kina.