​Comic Con 2020 odwołany z powodu pandemii

Jeden z najważniejszych konwentów miłośników komiksów, filmu i fantastyki, Comic Con w San Diego, został odwołany z powodu koronawirusa. Następna edycja konwentu odbędzie się w lipcu przyszłego roku. Inny z odwołanych tegorocznych konwentów to WonderCom w Anaheim.

Fani kina i komiksów są z pewnością zawiedzeni /Daniel Knighton /Getty Images

"Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych decyzji. I choć podejmujemy tę decyzję z przykrością, wiemy, że jest właściwa. Z niecierpliwością spoglądamy w przyszłość i liczymy na nadejście czasu, w którym będziemy mogli się spotkać razem i dzielić miłością do popkultury" - poinformował rzecznik organizatora David Glanzer. To pierwszy taki przypadek w 50-letniej historii Comic Conu. Nowa data konwentu została ustalona na dni od 22 do 25 lipca 2021 roku.

"Zdajemy sobie sprawę, że niezliczona liczba gości planowała przybycie na tegoroczną edycję konwentu. Dla wielu wystawców Comic Con to również główne źródło dochodu. Z tego powodu mieli nadzieję na opóźnienie podjęcia ostatecznej decyzji i poprawę sytuacji latem tego roku. Nieustannie monitorując zalecenia zdrowotne oraz oświadczenia gubernatora Kalifornii, uznaliśmy jednak, że organizacja tegorocznego konwentu nie będzie bezpieczna" - czytamy dalej w oświadczeniu.

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała również plany odnowienia budynku, w którym w 2021 roku miało się odbyć wielkie otwarcie Muzeum Comic Conu. Będzie je trzeba odłożyć w czasie. Wszyscy uczestnicy, którzy dokonali już opłat związanych z tegorocznym Comic Conem otrzymają zwrot pieniędzy bądź będą mogli przenieść te środki na przyszłoroczny konwent.