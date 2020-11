Colin Hanks w filmie biograficznym o legendarnym muzyku

Colin Hanks pozazdrościł swojemu ojcu roli menadżera gwiazdy muzyki rozrywkowej i teraz sam zagra podobną postać. Podczas gdy Tom Hanks przebywa w Australii, gdzie kręci biograficzny film o Elvisie Presleyu, w którym wcieli się w postać menadżera "króla rock’n’rolla", Colin dołączył właśnie do obsady filmu "Clear Lake". Zagra w nim w postać Normana Petty'ego, menadżera Buddy’ego Holly’ego.

Reżyserowany przez Bruce’a Beresforda film "Clear Lake" opowie historię Buddy’ego Holly’ego oraz innych muzyków lat 50., którzy stworzyli gatunek muzyczny znany jako rock'n'roll, a także mieli niepodważalny wkład w rozwój praw obywatelskich. Buddy Holly zginął tragicznie w wieku zaledwie 22 lat w katastrofie lotniczej niedaleko miasta Clear Lake w stanie Iowa. Razem z nim zginęło dwóch innych muzyków: Richie Valens i J.P. "The Big Bopper" Richardson, a także pilot Roger Peterson.



Jak podaje portal "Variety", oprócz Hanksa do obsady filmu "Clear Lake" dołączyli także Diane Guerrero i gwiazdor hip-hopu Nelly. Znana z serialu "Orange Is the New Black" Guerrero wcieli się w postać Marii Eleny Holly, żony Buddy'ego. Nelly zagra zaś postać legendarnego Chucka Berry'ego.

W roli Holly'ego w filmie "Clear Lake" wystąpi Ruairi O'Connor. "Szukaliśmy pośród setek nadesłanych taśm z przesłuchaniami do roli Buddy'ego Holly'ego i rozmawialiśmy z kilkoma wspaniałym aktorami i muzykami. Jednak przesłuchanie Ruairiego naprawdę wyróżniało się na ich tle. Jest wspaniałym, młodym aktorem, który emanuje charyzmą. Jest też utalentowanym muzykiem, który naszym zdaniem sprosta tej bardzo wymagającej roli" - mówił wcześniej o O’Connorze producent filmu Rick French.

Wśród producentów filmu Beresforda są m.in. Stephen Easley i Peter Bradley, którzy reprezentują The Buddy Holly Educational Foundation (Fundacja Edukacyjna im. Buddy'ego Holly’ego). Scenariusz filmu napisał Patrick Shanahan ("Empirica", "The Fox Hunter").

Colin Hanks, syn Toma Hanksa z jego pierwszego małżeństwa, odnosi coraz większe sukcesy jako aktor. Mogliśmy go oglądać m.in. w takich produkcjach jak seriale "Dexter" i "Fargo" czy filmach "King Kong", "Jumanji: Następny poziom" i "W krzywym zwierciadle: Wakacje".