Colin Cantwell. Kim był?

Colin Cantwell urodził się w 1932 roku. Na uniwersytecie w Kalifornii ukończył animację. Pracował w jednym z centów badawczych NASA, gdzie tworzył filmy i animacje edukacyjne.

Zanim zaczął pracę przy wielkich produkcjach filmowych, w 1969 roku w studiu nadawcy CBS News, relacjonował lądowanie Amerykanów na Księżycu.

Właśnie pod koniec lat 60. pracował przy efektach specjalnych do słynnej produkcji Stanleya Kubricka "2001: Odyseja kosmiczna" . Pomogło mu to zostać zatrudnionym do pracy przy kolejnym dziele światowej klasy - w 1974 roku zaoferowano mu współtworzenie filmu "Gwiezdne wojny" .

Najsłynniejsze dzieła Cantwella

To właśnie Colin Cantwell jest autorem grafik koncepcyjnych i projektów wielu pojazdów kosmicznych z tej serii: X-wing, Y-wing, gwiezdnych niszczycieli czy Gwiazdy Śmierci. Jeden z modeli został wykorzystany w filmie: w pierwszej części "Gwiezdnych wojen" można zauważyć, że Luke bawi się nim, kiedy rozmawia z C-3PO.

Projekt jednego z kosmicznych pojazdów Colina wykorzystała firma Hot Wheels i wydała jego zabawkową wersję. Ponadto, grafik rozmawiał z firmą HP w sprawie rozwoju ich komputerów graficznych.

Oprócz "Gwiezdnych wojen" i "2001: Odysei kosmicznej", wielkie produkcje, przy których pracował Cantwell to m.in. "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" czy "Gry wojenne".

Artysta zmarł 21 maja 2022 roku w Kolorado. Miał 90 lat.

