Co warto zobaczyć w święta w kinie? Ten film to pozycja obowiązkowa

"Mufasa: Król Lew"

"Mufasa: Król Lew" to sequel, a zarazem prequel filmu "Król Lew" Jona Favreau z 2019 roku. Ten ostatni był z kolei remake'iem kultowej animacji Disneya z 1994 roku pod tym samym tytułem.

Film przedstawia dzieje tytułowego bohatera w formie opowieści, którą Rafiki snuje młodej Kiarze, córce Simby i Nali. Przysłuchują się temu, komentując, jak to oni, Timon i Pumba. W szeregu retrospekcji poznajemy Mufasę jako osierocone lwiątko, zagubione i samotne, które ratuje inny młody lew, Taka, dziedzic królewskiego tronu. To przypadkowe spotkanie staje się początkiem podróży w poszukiwaniu swojego miejsca i przeznaczenia. W drodze przybrani bracia będą musieli się zmierzyć z przerażającym i śmiertelnie groźnym przeciwnikiem, który wystawi na poważną próbę ich przyjaźń.

Reklama

Za kamerą filmu stanął Barry Jenkins, twórca nagrodzonego trzema Oscarami "Moonlight". Swoich głosów użyczyli Aaron Pierre (jako młody Mufasa), Kelvin Harrison Jr. (jako młody Skaza), Mads Mikkelsen i Thandiwe Newton. W Kiarę wcieliła się Blue Ivy Carter, natomiast głos jej matki Nali będzie należał do Beyonce.

Zdjęcie Skaza i Mufasa w kultowej animacji "Król lew" / Image Capital Pictures / Agencja FORUM

"Saint-Exupery. Zanim powstał Mały Książę"

"Saint-Exupery. Zanim powstał Mały Książę" to pełna zapierających dech w piersiach przelotów nad Andami opowieść, oparta na najciekawszych wycinkach z biografii tytułowego pisarza. Oto historia fascynacji samolotami połączona z marzeniami, wrażliwością i fantazją, które dały początek najpiękniejszej opowieści o poszukiwaniu przyjaźni.

W rolach głównych: legenda francuskiego kina Vincent Cassel, dwukrotny laureat Cezara - Louis Garrel oraz nagrodzona na festiwalu w Cannes - Diane Kruger.



Jest rok 1930, Antoine de Saint-Exupéry na kilkanaście lat przed wydaniem swojej najsłynniejszej książki "Mały Książę" pracuje jako pilot w świadczącej lotnicze usługi pocztowe firmie Aéropostale w Argentynie. Pewnego dnia jego przyjaciel Henri Guillaumet nie wraca z jednej ze swoich podróży. Pomimo spodziewanych niebezpieczeństw, Antoine postanawia wyruszyć na poszukiwania zaginionego pilota. To z pozoru niemożliwe zadanie zmusi go do przekroczenia piętrzącego się wysoko górskiego pasma And oraz własnych słabości. Podczas tej wyprawy pilot doświadczy wielu wrażeń, które później wykorzysta do stworzenia swojej niezwykłej książki.

"Kacper i Emma. Tajemnica Atlantydy"

"Kacper i Emma. Tajemnica Atlantydy" , kolejna część filmowej serii o tytułowym rodzeństwie, to pełna zwrotów akcji opowieść o przyjaźni, misji i poświęceniu.

Tym razem Kacper i Emma wyruszają na wakacje na Maltę. Podczas plażowania znajdują tajemniczy złoty pierścionek. Postanawiają zwrócić zgubę jej właścicielowi. A co jeśli dziwne znalezisko pochodzi nie z tego świata? Wszystkie informacje wskazują, że magiczny pierścień pochodzi z Atlantydy, która - według starych map - znajduje się niedaleko wakacyjnej wyspy. Rodzeństwo tym razem będzie potrzebować pomocy w rozwikłaniu tej zagadki.