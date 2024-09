Co warto zobaczyć w kinie? Polskie hity, głośne tytuły i kultowe filmy

"Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata"

"Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata" to nowa produkcja jednego z najzdolniejszych obecnie europejskich twórców Radu Jude ("Aferim", "Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy"). Film został nagrodzony Złotym Lampartem na festiwalu w Locarno. Otrzymał tam także dwie inne nagrody. "Odpychający obraz, od którego trudno oderwać oczy. Bawi i przeraża" - pisali o nim krytycy.



Główną bohaterką "Nie obiecujcie..." jest asystentka produkcji Angela Raducanu (Ilinca Manolache). Przed przepracowaną i niezbyt dobrze opłacaną kobietą stoi poważne zadanie, jakim jest przeprowadzenie wstępnych rozmów z kandydatami do udziału w krótkim filmie na temat bezpieczeństwa w pracy, zamówionym przez międzynarodową korporację.

Od wczesnego ranka Angela przemierza Bukareszt, byle tylko wyrobić się ze wszystkimi zadaniami, jakie postawiła przed nią zatrudniająca ją firma produkcyjna. Obok przeprowadzenia castingu to także odebranie z lotniska szefowej marketingu klienta (w tej roli Nina Hoss) czy szereg innych produkcyjnych spraw. Co gorsza, casting nie idzie po myśli Angeli, od chwili gdy jedna z osób, z którymi rozmawia, przekonuje o odpowiedzialności pracodawcy za wypadek, jaki jej się przydarzył. Do tego, by wybuchł skandal, brakuje niewiele.

"Idź pod prąd"

Fabułę "Idź pod prąd" zainspirowała historia legendarnego zespołu KSU. Druga połowa lat 70. XX wieku. Kilku nastolatków z Ustrzyk Dolnych, na czele z charyzmatycznym i niezdyscyplinowanym uczniem ustrzyckiej zawodówki, Siczką (Ignacy Liss), postanawia zostać punkami i grać punk rocka. Zainspirowani zostają usłyszanym w zagranicznej radiostacji zespołem Sex Pistols.

Na początek wysyłają do Radia Wolna Europa list z prośbą o więcej "muzyki wolnych ludzi" na antenie. Ku ich zdumieniu list zostaje odczytany w audycji na żywo, a stacja zaczyna emitować cotygodniowy program dotyczący muzyki punk. Oczywiście ani Siczka, ani reszta chłopców nie ma pojęcia o tym, jak wielką rzecz zapoczątkuje ta skromna audycja i jak wielkie, mroczne moce wyruszą przeciwko nim! List odczytany w Wolnej Europie zostaje zauważony przez przedstawicieli PRL-owskiego aparatu represji.

Oficer SB, Jerzy Majak (Piotr Głowacki) przesłuchując Siczkę jasno daje do zrozumienia, że Ustrzyki Dolne to nie Londyn i na terenie jego gminy żadnego "punka" nie będzie. Niezrażony Siczka wraz z kolegami tworzy - na złość wszystkim - punkrockowy zespół muzyczny KSU oraz przeszczepia na grunt zapyziałej gminy elementy londyńskiej "kultury punk". Nagle, część grzecznej dotąd, szkolnej młodzieży przekłuwa sobie agrafkami policzki, nosi żyletki, łańcuchy, irokezy... Tymczasem Siczka i KSU stają się ogólnopolskimi gwiazdami "muzycznego drugiego obiegu".

"Rzeczy niezbędne"

"Rzeczy niezbędne" w reżyserii Kamili Tarabury są wciągającym portretem dwóch dojrzałych kobiet, odbywających podróż po trudnej przeszłości. To film drogi z udziałem rewelacyjnych aktorek: Dagmary Domińczyk, Polki od lat robiącej karierę w Hollywood, i Katarzyny Warnke, która jest także współautorką scenariusza.



W ręce Ady (Domińczyk), mieszkającej w Hamburgu uznanej dziennikarki, trafia tajemnicza przesyłka. To książka ze spisanymi pod pseudonimem wspomnieniami kobiety molestowanej w dzieciństwie przez ojca, z imienną dedykacją dla Ady. Dziennikarka decyduje się na spotkanie z autorką, którą okazuje się jej dawna szkolna koleżanka - Roksana (Warnke). Razem wyruszają w podróż do miasteczka, gdzie dorastały, aby skonfrontować się z matką Roksany (Małgorzata Hajewska-Krzysztofik), niemym świadkiem jej dziecięcego piekła. Na miejscu okazuje się jednak, że matka twardo strzeże rodzinnych tajemnic, utrzymując obraz idealnego męża i rodziny.

Ada postanawia opisać tę skomplikowaną i intrygującą historię w reportażu, choć dla niej, tak naprawdę, temat Roksany nie jest tym najważniejszym w podróży. Sama też musi rozliczyć się̨ z demonami przeszłości - to one nie pozwalają jej pójść naprzód w relacji z partnerem, z którym jest w zaawansowanej ciąży. Emocje między bohaterkami zagęszczają się, a Adzie coraz trudniej zachować dystans i ocenić́, co jest kłamstwem, a co prawdą.

"Reagan"

"Reagan" to historia człowieka, któremu udało się osiągnąć wielki i jasno określony cel: zmienić świat na lepsze. To także dzieje konfliktu, który zdefiniował drugą połowę XX wieku - opowieść o walce wolnych duchowo ludzi z totalitaryzmem, który sam Reagan nazwał "imperium zła". Nie należy zapominać, że centralnym polem bitwy w tej walce stała się Polska i że Polacy odegrali kluczową rolę w ostatecznym zwycięstwie.

"Reagan" przypomina nam, że pod względem geopolitycznym i ideologicznym znajdujemy się obecnie w podobnym momencie historii. Zaledwie kilkadziesiąt lat po zakończeniu zimnej wojny ponownie stoimy na krawędzi. Świat desperacko próbuje zapanować nad imperialistycznymi ambicjami Rosji, a marksizm, choć w nowych szatach, wciąż walczy o kontrolę nad duszami ludzi.

Ronald Reagan stał się jednym z symboli nadziei, duchowej siły i skutecznego przywództwa, które już raz uratowały świat; film dobitnie przypomina o tym, dlaczego tak się stało.

"Marcello Mio"

Komedia "Marcello Mio" to nostalgiczny, ale niepozbawiony humoru i dystansu powrót do ikonicznych ról i miejsc związanych z gwiazdą filmów Felliniego. Chiara Mastroianni zmienia się w swojego słynnego ojca, poprzez stylizacje z kultowych produkcji "Słodkie życie" oraz "8 i pół", mówiąc płynnie po włosku, spędzając czas ze swoją matką Catherine Deneuve oraz próbując dowiedzieć się czegoś o sobie, swoim ojcu i wyjątkowej magii, jaką roztaczają jego filmy.

Jest to także opowieść o poszukiwaniu tożsamości, sięganiu do przeszłości, która jest znakomitym punktem odniesienia dla teraźniejszości. Spoglądamy także w niezwykle interesujące, ale i niepozbawione problemów kulisy świata filmowego.

"Aftermath. Most w ogniu"

W filmie "Aftermath. Most w ogniu" , który na nasze ekrany trafi już 27 września, w pełnych napięcia scenach akcji zmierzą się Dylan Sprouse (cykle "After" i "Piękna katastrofa") oraz Mason Gooding (seria "Krzyk").



Eric Daniels (Sprouse), młody weteran wojenny, wyrusza wraz z siostrą (Megan Stott) na pozornie spokojną przejażdżkę. Atak terrorystyczny zatrzyma ich i setki niewinnych ludzi na jednym z mostów w Bostonie. Gdy uzbrojeni po zęby terroryści zaczną przejmować kontrolę, wszyscy znajdą się w śmiertelnej pułapce.

Zdeterminowany przywódca bandytów (Gooding) zaczyna zabijać zakładników, a czas ucieka. Eric musi wykorzystać swoje wojskowe umiejętności i uruchomić instynkt przetrwania, aby ocalić siostrę. Czy uda mu się wyjść cało z tego koszmaru?

"Dzikie serce"

11-letnia Ania, główna bohaterka filmu familijnego "Dzikie serce" , właśnie przeprowadziła się na wieś. Początkowo ma duże trudności z przystosowaniem się do wiejskiego trybu życia. Wszystko zmienia się kiedy spotyka dzikiego, nieokiełznanego konia, z którym czuje niemal magiczną więź. Wkrótce nowy przyjaciel i jego stado będą potrzebować jej pomocy. Staną się bowiem celem koniokradów. Początkowo sama próbuje stawić czoła tej sytuacji, ale bardzo szybko się okazuje, że ma już u boku prawdziwych przyjaciół.

"Akademia Magii"

Trzynastoletnia Betka, o której opowiada animacja "Akademia Magii" , jest najmłodszą córką w niezwykłej rodzinie Magów z dalekiej krainy Marudor. Jej bracia i rodzice obdarzeni są magicznymi mocami, których Betka im trochę zazdrości. Nie wie, że to właśnie z powodu swojego czarodziejskiego dziedzictwa Magowie od lat muszą ukrywać się małym miasteczku Misty Falls. W tajemnicy przed rodzicami Betka próbuje odkryć także w sobie magiczną siłę. Gdy ta ujawnia się pod postacią muzyki, zdradza jednocześnie kryjówkę Magów złemu królowi z krainy Marudor. Teraz Betka, by ocalić bliskich wyrusza z misją, podczas której będzie musiała stawić czoła ciemnej stronie magii, odkryć rodzinną tajemnicę i udowodnić, że mała dziewczynka może być wielką bohaterką.

