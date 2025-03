Co Tomasz Kot robił na planie "100 dni do matury"?

"100 dni do matury": Tomasz Kot udziela rad influencerom

Komedia "100 dni do matury" , w której najpopularniejsi polscy influencerzy łączą siły z profesjonalnymi aktorami, zobaczyło już ponad 600 tysięcy widzów. Zanim internetowi twórcy pojawili się na planie filmowym m.in. w towarzystwie Jacka Komana, Małgorzaty Foremniak i Piotra Głowackiego dostali kilka cennych wskazówek od innego wybitnego aktora - Tomasza Kota .

Jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów przeprowadził wyjątkowe warsztaty aktorskie z influencerami, którzy wystąpili w filmie "100 dni do matury". Spotkanie miało na celu przygotowanie internetowych twórców do ich debiutu na dużym ekranie oraz wprowadzenie ich w tajniki profesjonalnej gry aktorskiej. Prezentujemy wideo z tego spotkania!

"To jest bardzo ciekawe i trzeba do tego podejść po amerykańsku - wyzbyć się kompleksu szkoły teatralnej. Nie mam szkoły, jestem amatorem... Uważam, że w przypadku filmu to nie ma racji bytu" - powiedział młodym ludziom Tomasz Kot.

"Zachęcam was do takiego amerykańskiego myślenia. Tam szkoła jest ciekawostką. Lady Gada super gra, Eminem, sportowcy - oni super grają w filmach" - dodał.



"100 dni do matury": Fabuła, obsada, recenzja

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur.

Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz... dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?

W filmie "100 dni do matury" zagrali znani influencerzy: Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania), Patryk Baran (Mortalcio) Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi), Patryk Lubaś (Qry) oraz popularni polscy aktorzy: Małgorzata Foremniak, Jacek Koman, Piotr Głowacki, Jowita Budnik i Radosław Krzyżowski.

Reżyserem i autorem pomysłu filmu jest Mikołaj Piszczan, scenarzystą jest Łukasz Zdanowski, za produkcję odpowiadają Laniakea Pictures, Ekipa Holding oraz Watchout Studio. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.