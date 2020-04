"Co przyniesie jutro" na platformach VOD od 18 kwietnia

Czterokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening w szczerym, intymnym, poruszającym i pełnym emocji portrecie kobiety, która układa swoje życie na nowo. "Co przyniesie jutro" od 18 kwietnia na platformach VOD!

Annette Bening w scenie z filmu "Co przyniesie jutro" /materiały dystrybutora

To "intymna, kojąca, pełna emocji i humoru historia! (...)" - pisze Pete Hammond w Deadline Hollywood. "Świetnie opowiedziany, wciągający, wnikliwy - potrzeba nam więcej takich filmów!" - dodaje Rex Reed w Observer, a wtórują mu Cary Darling z Houston Chronicle: "Jest jak powiew świeżego powietrza" i Molra MacDonald z Seattle Times: "Subtelnie podnosi na duchu". Annette Bening w roli Grace, kobiety próbującej ułożyć swoje życie na nowo, to niezwykły popis umiejętności aktorki, który krytycy określili jednym z jej najlepszych występów.

W tej szczerej, pozbawionej lukru opowieści o życiu po rozstaniu, Annette Bening buduje poruszający portret kobiety, która podejmuje niełatwą walkę o siebie i swoje nowe życie. Od początku jasne jest, że to nie jest kolejna opowieść o tym, że życie zaczyna się po rozstaniu, a przed nami tylko najlepsze chwile. I że wystarczy zapisać się na kurs tańca, żeby wszystko wróciło do normy.



"Co przyniesie jutro" to kino wielkich emocji, intensywna, a jednocześnie niezwykle intymna opowieść, w której znajdziemy bezsilność i zagubienie, które tak często towarzyszą miłosnym kryzysom, ale także chwile śmiechu, wzruszenia i radości, które tak nieoczekiwanie odkrywamy w momentach życiowych przełomów.



W roli głównej czterokrotnie nominowana do Oscara i dwukrotnie nagrodzona Złotym Globem Annette Bening ("American Beauty", "Wszystko w porządku"). U boku aktorki zobaczymy Billa Nighy'ego ("To właśnie miłość", "Czas na miłość") oraz gwiazdę serialu "The Crown", Josha O'Connora.

Dystrybutorem filmu "Co przyniesie jutro" jest firma M2 Films. Film od 18 kwietnia będzie można obejrzeć na platformach VOD: VOD.pl, Platforma CANAL+, Player+, Chili, UPC Polska, Play, Inea, Toya, Vectra oraz Multimedia.