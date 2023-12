Netflix

"Berlin"

Pierwszy sezon serialu skupia się na jednej z postaci znanych z "Domu z papieru" . Akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z ogromnego hitu Netflixa. W tej opowieści Berlin i jego gang planują jeden z największych skoków w historii — kradzież klejnotów o wartości 44 milionów. Czym im się to uda? O tym możecie się przekonać, oglądając osiem odcinków serialu, które są już dostępne na Netflixie.

"Konsjerżka Pokemonów"

Serial miał premierę 28 grudnia i już można obejrzeć cały pierwszy sezon opowieści o wyjątkowym ośrodku wypoczynkowym. W tym specjalnym miejscu można spotkać Pokemony, które mogą bawić się i miło spędzać czas, bez obawy o walki, czy polujących na nie trenerów. Bohaterką jest konsjerżka Haru, ciekawe, z kim zaprzyjaźni się jako pierwszym?

Reklama

HBO

"Świt żywych trupów"

Na HBO trafi jeden z klasycznych filmów o zombie. "Świt żywych trupów" to historia grupy ocalałych, który chronią się w opuszczonym centrum handlowym przed hordami zombie. Co zrobią, gdy skończą się zapasy żywności i energii? Czy gdzieś znajdzie się bezpieczna przystań pośród morza zmartwychwstałych?

"Kolejny film o Boracie"

Kolejna komedia o najsłynniejszym obywatelu Kazachstanu na świecie. Borat musi wykonać pewną specjalną misję, która ma przywrócić go do łask, a jego naród ma ponownie stać się wielki. Jednak zadanie nie jest łatwe, a sprawy jeszcze bardziej się komplikują. Co tym razem wymyśli Borat?

Disney+

"A gdyby...?" Sezon 2

Drugi sezon serialu podążą tym samym tropem, co poprzednia seria. "A gdyby..." przedstawia alternatywne wersje popularnych historii z uniwersum Marvela. Co gdyby Star Lord zaatakował Ziemię? A jeśli Avengersi żyliby w 1602 roku? Takich zagadek jest więcej, a 30 grudnia będziemy mogli zobaczyć ostatni odcinek tego sezonu.

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy"

Serial na podstawie bardzo popularnej serii literackiej dla młodzieży. Percy jest półbogiem i synem Posejdona. Jedynym bezpiecznym miejscem dla takich jak on jest specjalny ośrodek, w którym mieszkają dzieci innych bogów. Percy będzie musiał wyruszyć w drogę, by uratować świat. Na ten moment dostępne są trzy odcinki, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.

Prime Video

"Reacher" Sezon 2

Tytułowy Jack Reacher zostaje posądzony o morderstwo — niesłusznie, ale nikt nie chce uwierzyć w jego niewinność. Drugi sezon serialu zaczyna się od tajemniczej informacji, która zawiera wiadomość o śmierci jednego z członków pułku głównego bohatera. Jack wyrusz zbadać tę sprawę. Obecnie jest dostępnych 5 odcinków, a kolejne trzy będą pojawiały się co tydzień.

"Venom 2: Carnage"

Kinowy hit, będący kontynuacją "Venoma" z Tomem Hardym w roli głównej. Tyma razem Eddie Brock i jego symbiont muszą zmierzyć się z pewnym przestępcą, który zagraża ludzkości. Niestety dziennikarz i Venom zaczynają się kłócić, a osobno nie będą w stanie pokonać nowego przeciwnika.