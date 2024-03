"Powoli" - 22 marca

"Powoli" to litewski kandydat do tegorocznych nominacji do Oscara. Tancerka Elena i tłumacz języka migowego Dovydas spotykają się i tworzą więź, w której muszą odnaleźć swój sposób odkrywania intymności.

"Powoli" na HBO Max od 22 marca.

"Behawiorysta" - 28 marca

O czym jest serial "Behawiorysta"? Gerard Edling (Robert Więckiewicz) to stateczny wykładowca, ekspert w dziedzinie kinezyki - nauki zajmującej się badaniem mowy ciała oraz były prokurator z ogromnym doświadczeniem, Horst Zeiger (Krystian Pesta) - wycofany, młody mężczyzna, outsider, maniak komputerowy i... totalnie nieprzewidywalny morderca. Gdy jeden z nich zamierza popełnić zbrodnię, drugi, znany z tego, że potrafi rozszyfrować każdego przestępcę i rozwiązać każdą sprawę, próbuje temu zapobiec. Niestety skutkiem ich pojedynku jest makabryczne widowisko, transmitowane online do tysięcy widzów.

"Behawiorysta" na HBO Max od 28 marca.

"Tamte dni tamte noce" - 29 marca

W spalonych słońcem Włoszech reżyser Luca Guadagnino szkicuje kameralną i pełną subtelności opowieść o niemożliwej miłości i odkrywaniu seksualności. Film " Tamte dni tamte noce " został obsypany nagrodami, w tym Oscarem w kategorii "najlepszy scenariusz adaptowany". W rolach głównych Timothee Chalamet i Armie Hammer.

"Tamte dni tamte noce" na HBO Max od 29 marca.

Nowości na HBO Max [marzec 2024 r.]

22 marca:

"Synowie Ramsesa"

"Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy"

"Monica"

"Powoli"

"Bank"

28 marca:

"Casa Grande", odc. 1-5

"Behawiorysta", odc. 1-8

"Bunt"

29 marca:

"Tamte dni, tamte noce"

"Marinette"

"Keiko"

"Piękne lato"

"Krawiec z Panamy"

31 marca:

"Inwestorzy amatorzy"

"2012"

"Bliskie spotkania trzeciego stopnia"

"Godzilla"

"Hellboy"