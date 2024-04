Adaptacja historii z gier na duże ekrany kinowe to praktyka znana od wielu lat. Przez ten czas wielokrotnie starano się przenieść wirtualne przygody, które pierwotnie przeznaczone były dla ekranów komputerowych, aby zaprezentować je jak najszerszej publiczności. Zebraliśmy listę filmów, które według naszej subiektywnej oceny zasługują na szczególne wyróżnienie.

"Uncharted" (2022)

Nasza lista zaczyna się od najnowszej ekranizacji. " Uncharted " to seria gier koncentrująca się na przygodach buntowniczego łowcy skarbów, Nathana Drake’a. W każdym z kolejnych rozdziałów próbuje on zdobyć kolejny tajemniczy artefakt, mający zapewnić mu fortunę. Jak się jednak okazuje, poszukiwania skarbów są pełne wyzwań i na każdym kroku czyhają liczni przeciwnicy.

Film z Tomem Hollandem w roli głównej wiernie oddaje atmosferę gier, prezentując świat pełen przebiegłych antagonistów i niezmierzonych bogactw, które czekają na odważnych odkrywców.

"Lara Croft: Tomb Raider" (2001)

Nasza kolejna rekomendacja również zanurza się w świat łowców skarbów, zapomnianych świątyń i ludzkiej chciwości. W filmie, Lara Croft, będąca archeologiem, poszukuje magicznego artefaktu. Musi jednak działać szybko, gdyż nie jest jedyną zainteresowaną stroną. Jej rywalem jest tajemnicza organizacja Illuminati, która pragnie wykorzystać moc przedmiotu dla własnych celów.

Film obfituje w dynamiczną akcję, a obserwowanie Angeliny Jolie w roli Lary Croft, która przed rozpoczęciem zdjęć poddała się trzymiesięcznemu intensywnemu treningowi, dostarcza prawdziwej rozrywki.

"Książę Persji: Piaski czasu" (2010)

Kontynuując naszą podróż po świecie magii i niezwykłych artefaktów, zwracamy uwagę na grę, która łączy elementy platformówki i przygodowej gry akcji. Gracze mają za zadanie pokonywać przeszkody, omijać pułapki, walczyć z przeciwnikami oraz rozwiązywać łamigłówki. W adaptacji filmowej, w postać księcia Persji, Dastana, wciela się Jake Gyllenhaal .

W trakcie oblężenia Dastan wraz z bratem Tusem przenikają do twierdzy w poszukiwaniu legendarnych artefaktów. Książę zdobywa wyjątkowy sztylet, który umożliwia manipulowanie czasem. Rozpoczyna się jednak polowanie na niego, co zmusza go do udowodnienia swojej niewinności.

"Assassin’s Creed" (2016)

"Assassin’s Creed" to seria gier opierająca się na wyjątkowej możliwości odczytywania wspomnień przodków, sięgających wiele wieków wstecz. Dzięki nowoczesnej technologii gracze mogą przeżywać przygody swoich przodków, a przedstawiona w nich rodzina ma wyjątkowe dziedzictwo. Jej członkowie od wieków byli częścią zakonu asasynów, skrytobójców, którzy wielokrotnie wpływali na bieg historii.

Film przedstawia historię Calluma Lyncha, który odkrywa życie swojego przodka, asasyna Aguilara z XV-wiecznej Hiszpanii. Callum szybko zostaje wciągnięty w starożytny konflikt z Templariuszami.

"Warcraft: Początek" (2016)

"Warcraft" to gra sieciowa umożliwiająca graczom wspólną zabawę w czasie rzeczywistym. Akcja rozgrywa się w fantastycznych światach Azeroth i Draenor, zamieszkanych przez ludzi, gnomy, elfy, krasnoludy, trolle, orków i wiele innych ras. Fabuła serii koncentruje się na konflikcie między wojskami orków i ludzi. Na tej podstawie stworzono również film, w którym przedstawiono dwa zwaśnione królestwa: ludzkie Azeroth (Przymierze) i orkowe Draenor (Horda). Przymierze broni porządku i bezpieczeństwa swoich obywateli, natomiast Horda walczy o przetrwanie swojego zagrożonego gatunku. Film zachęca widzów do wybrania strony w konflikcie, nie faworyzując żadnej z nich.

"Resident Evil" (2002)

Dla miłośników horrorów mamy propozycję ze świata "Resident Evil", który obejmuje serie gier, filmów i seriali. Film z 2002 roku przedstawia Milę Jovovich, walczącą o przetrwanie w tajnym laboratorium medycznym. To miejsce było dotychczas centrum badań nad niezwykle niebezpiecznym wirusem. Niestety, wirus wymyka się spod kontroli, przekształcając żywe istoty w żądne krwi zombie. Produkcja utrzymuje widza w ciągłym napięciu i wiernie oddaje mroczny klimat oryginalnych gier.

"Silent Hill" (2006)

Zostajemy w klimacie horrorów, a ten jest jednym z najbardziej niepokojących. Rose poszukuje sposobu na wyleczenie swojej córki Sharon z dziwnej choroby, która skazuje dziewczynkę na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Postanawia zabrać córkę w podróż do Silent Hill - miasteczka, którego nazwę dziewczynka bezustannie przywołuje w snach. Kiedy docierają na miejsce, córka Rose znika w tajemniczych okolicznościach. Matka poszukuje córki w przeklętym miejscu, które łatwo ich nie wypuści.

"Pokemon: Detektyw Pikachu" (2019)

Teraz czas na nieco lżejsze klimaty. Pokemonów raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, te urocze stworki co jakiś czas przeżywają renesans. Film "Detektyw Pikachu" zabiera widzów do świata, w którym pokemony są codziennym zjawiskiem. Tytułowy Pikachu, niezwykle uroczy i sprytny, staje się pomocnikiem głównego bohatera poszukującego swojego ojca, zaginionego oficera policji. Film łączy w sobie udane połączenie aktorstwa i efektów specjalnych, oferując widzom zarówno rozrywkę, jak i wizualne spektakle.

Zdjęcie Pikachu to ulubiony Pokemon widzów / materiały prasowe

"Sonic. Szybki jak błyskawica" (2020)

Sonic to antropomorficzny jeż, który wyróżnia się nie tylko kolorem, ale również swoją szybkością. W grze gracze mogli zbierać złote obręcze, natomiast film pozwala nam śledzić przygody bohatera, który przypadkowo trafił do naszego świata. Sonic wraz z nowo poznanym człowiekiem o imieniu Tom, łączą siły, aby powstrzymać złowrogie plany dr Robotnika. Zły naukowiec pragnie schwytać jeża i wykorzystać jego niezwykłe moce do przejęcia kontroli nad światem. Przed premierą filmu głośno było o petycji fanów, którzy domagali się, aby Sonic wyglądał bardziej jak postać z gry, a mniej ludzko. Producenci wzięli te uwagi do serca i zmodyfikowali wygląd bohatera, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.

"Angry Birds" (2016)

Nasza ostatnia propozycja to film skierowany głównie do młodszych widzów, bazujący na popularnej grze mobilnej. W grze na telefonach gracze mogli "wyrzucać" ptaki z procy, aby niszczyć konstrukcje Świń i ratować porwanych ptasich pobratymców. Film koncentruje się na tym prostym motywie, przy czym postacie zachowują swoje specjalne umiejętności znane z gry. Produkcja jest bardzo kolorowa i z dużą dawką humoru przedstawia nowe przygody "wkurzonych ptaków".

Oczywiście, na rynku dostępnych jest znacznie więcej produkcji opartych na grach, których nie ujęliśmy w tej liście. Warte uwagi są również seriale, które w ostatnich latach zyskują na popularności. Z dużym uznaniem spotkał się serial "The Last of Us", a kilka dni temu pojawiła się również produkcja na podstawie serii gier "Fallout". Żyjemy w czasach, które są świetne dla ekranizacji gier, i mamy nadzieję, że wszystkie te projekty wiernie oddadzą ducha ukochanych przez nas serii.

Zdjęcie Pedro Pascal w "The Last of Us" / HBO Max / materiały prasowe