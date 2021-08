Co Kinga Rusin robi w Kenii?

Od roku mieszka poza granicami Polski i choć dostaje kolejne kuszące propozycje powrotu do telewizji, woli podróżować i zwiedzać świat. Jej najnowszym kierunkiem jest Afryka, do której przeniosła się kilka tygodni temu. W ostatnim wpisie na Instagramie Kinga Rusin zdradziła, że przebywa teraz w Kenii. Nie odmówiła sobie także wyprawy na safari, by podziwiać dziko żyjące zwierzęta

Kinga Rusin /Pawel Wrzecion /MWMedia