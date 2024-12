Co dalej z filmami Spider-Mana od Sony? Zaskakujące plotki

Wytwórnia Sony jest właścicielem praw do postaci Spider-Mana. Samodzielnie wyprodukowała dwie serie o pajęczym bohaterze — trylogię (2002-2007) z Tobeyem Maguire'em i dylogię (2012-2014) z Andrew Garfieldem.

Następnie studio zaczęło udostępniać superbohatera i niektóre związane z nim postaci Disneyowi, co zaowocowało trzema filmami z Tomem Hollandem. Aktor wcielił się w Petera Parkera także w innych produkcjach Kinowego Uniwersum Marvela, między innymi dwóch częściach "Avnegers". Wiadomo, że współpraca między wytwórniami będzie kontynuowana w następnych latach.

Czy to koniec Kinowego Uniwersum Spider-Mana bez Spider-Mana?

Sony rozwijało także swoją serię, niepowiązaną z Kinowym Uniwersum Marvela, opartą na złoczyńcach i drugoplanowych bohaterach z komiksów ze Spider-Manem. W jej skład wchodzi sześć filmów — trylogia o "Venomie" z Tomem Hardym oraz "Morbius", "Madame Web" i "Kraven Łowca". Wszystkie spotkały się ze słabymi recenzjami, a ostatnie trzy okazały się także finansowymi katastrofami.

Zaraz po premierze "Kravena", który wszedł do kin 13 grudnia 2024 roku i zarobił w swój pierwszy weekend zaledwie 11 milionów dolarów, pojawiły się sprzeczne informacje. Według niektórych mediów Sony zdecydowało się zakończyć serię. Według innych będzie ona kontynuowana.

Jakie plany ma wytwórnia Sony? Nowe plotki

Portal "Deadline" podał, że Sony planuje produkować kolejne filmy ze świata Spider-Mana. Nie będą one jednak powiązane fabularnie z "Venomem" i pozostałymi produkcjami. Zamiast tego dojdzie do łagodnego restartu i wprowadzenia nowych postaci.

Z kolei scooperzy MyTimeToShineHello i Alex Perez przekazali plotkę, że Sony jest zmęczone niepowodzeniami związanymi z uniwersum Spider-Mana i rozważa sprzedaż praw do postaci Disneyowi. Jest to zaskakująca informacja, ponieważ wytwórnia zarabia ogromne pieniądze na serii z Hollandem, którą finansuje wspólnie z Disneyem. Scooperzy nie sprecyzowali, czy chodzi jedynie o prawa do aktorskiego wizerunku postaci, czy też produkcji animowanych. "Spider-Man: Uniwersum" i "Spider-Man: Poprzez multiwersum" spotkały się z ciepłym przyjęciem fanów i krytyki, a pierwszy z wymienionych otrzymał nawet Oscara.

Przedstawiciele Sony i Disneya nie odnieśli się do tej pory do podanych wyżej informacji. Należy je traktować wyłącznie jako plotki.