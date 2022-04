Największy twardziel kina?

Eastwood zaczynał tak skromnie, że nikt nie wróżył mu wielkiej kariery. Na ekranie debiutował w latach 50. Jego kariera aktorska zaczęła się od przypadku - wytwórnia Universal kręciła film w bazie Fort Ord. Jeden z asystentów zauważył niemal dwumetrowego Eastwooda, uznał go za materiał na aktora i zaaranżował spotkanie z reżyserem.

Grał w filmach klasy B, tzw. spaghetti westernach. Na jego szczęście kręcił je Sergio Leone. Włoski reżyser zaproponował amerykańskiemu aktorowi rolę rewolwerowca w filmie "Za garść dolarów". Panowie współpracowali razem przy trzech filmach, ale tyle wystarczyło by przeszli razem do historii kina.

Po powrocie z Włoch do Ameryki Eastwood mógł już przebierać w propozycjach. W 1971 roku wcielił się w postać Harry'ego Callahana, znanego bardziej jako "Brudny Harry". Ta rola uczyniła z niego gwiazdę numer jeden. Czteroczęściowa seria okazała się oszałamiającym kasowym sukcesem, producenci używanego przez Harry’ego pistoletu Magnum 44 odnotowali rekordy sprzedaży a filipińska policja poprosiła o kopię filmu na potrzeby szkolenia funkcjonariuszy.

Od tego czasu zagrał w kilkudziesięciu filmach, tworząc wyraziste postaci, na ogół małomównych twardzieli i odważnych rewolwerowców. Z sukcesem zajął się także reżyserią. Jest wielokrotnym zdobywcą najważniejszych nagród w branży filmowej. Ma na koncie cztery Oscary: po dwa za reżyserię i produkcję filmów: "Bez przebaczenia" i "Za wszelką cenę".

Małżeństwo, zdrady i nieślubne dzieci

Zdjęcie Clint Eastwood i Maggie Johnson w 1960 roku / Archive Photos / Getty Images

Wybitny aktor nigdy nie mógł narzekać na monotonię. Ma na koncie ponad 60 ról filmowych, podobną liczbę kochanek. O jego romansach krążą legendy. Jedna z jego chwilowych partnerek nazwała do "darem od Boga dla kobiet", co szalenie mu się podobało i co przywołuje do dziś. Aktor miał zaledwie 23 lata, gdy poślubił modelkę Maggie Johnson. Para doczekała się dwójki dzieci. Kyle i Alison pojawiły się na świecie kolejno w 1968 i 1972 roku. Rozstali się w 1978 roku, a podczas procesu rozwodowego wyszły na jaw liczne romanse aktora. Kiedy pytano, jak mogła się nie domyślać, odpowiedziała: "Starałam się nie myśleć o tym non stop, bo popadłabym w obłęd. Po prostu wolałam wytrzymać".

Lista jego kochanek jest długa. Gdy któraś z nich zaczęła mówić o zakochaniu, aktor przypominał sobie o żonie. Swoje kochanki zdradzał zresztą z innymi kobietami. Aktor nie krył się ze swoimi romansami. O wielu z nich wiedzieli jego współpracownicy. Gdy aktor Bill Thompson, z którym Eastwood grał w serialu "Rawhide", publicznie zwrócił mu uwagę, że krzywdzi Maggie, Clint usunął go z grona swoich znajomych. Postarał się również, by Thompson zniknął również z serialu.

Dopiero po latach wyszło na jaw, że gdy Eastwood szykował się do ślubu z Johnson, równolegle romansował z koleżanką z kółka teatralnego, która zaszła z nim w ciążę. Aktorka urodziła córeczkę i oddała ją do adopcji. 30 lat później kobieta postanowiła odnaleźć biologicznych rodziców. Tak Laurie Murray (od niedawna Eastwood), dowiedziała się, że jest córką Clinta Eastwooda. "O ile mi wiadomo, prawdopodobnie jestem ojcem ośmiorga dzieci" - powiedział kiedyś sam Eastwood. Tyle dzieci aktor uznał oficjalnie za swoje.

W czasie gdy Maggie z Clintem starali się o dziecko, na świat przyszła jego kolejna córka, Kimber Eastwood, ze związku z wieloletnią kochanką Roxanne Tunnis. Istnienie dziecka było trzymane w sekrecie przez 25 lat, a Eastwood nie kwapił się do nadania mu swego nazwiska.

Wieloletni romans zakończył się skandalem

Zdjęcie Clint Eastwood i Sondra Locke / Ron Galella/Ron Galella Collection / Getty Images

Przez wiele lat pierwsza żona aktora próbowała walczyć o małżeństwo. Para przeszła nawet próbną separację. Jednak gdy aktor poznał młodszą o 14 lat aktorkę Sondrę Locke. W połowie lat 70. Eastwood zatrudnił ją do roli w filmie "Wyjęty spod prawa Josey Wales". W sumie zagrała w sześciu jego filmach. Byli razem przez 14 lat, chociaż oficjalnie aktor nadal był mężem Johnson. Z kolei aktorka trwała w związku małżeńskim z rzeźbiarzem Gordonem Andersonem. Jednak był to związek przyjacielski, ponieważ Anderson był homoseksualistą.

"Ta dość osobliwa sytuacja była dla Clinta bardzo korzystna. Nie musiał nakłaniać Sondry do rozwodu, nie myślał o małżeństwie, a mając to, czego pragnął, był wolny i mógł ze swej wolności korzystać, nie narażając się na jakiekolwiek przykre konsekwencje" - mówił o nowej miłości aktora jeden z jego znajomych. Podobno tym razem Clint zakochał się naprawdę, ona też straciła głowę. "Clint wyznał, że przede mną nigdy nie był zakochany, a nawet napisał dla mnie piosenkę 'Ta, która uczyniła mnie monogamistą'" - wzruszała się Locke. Aktor przez kilka lat żył na dwa domy. W jednym z żoną i dwójką dzieci, w drugim z kochanką.

Związek z Sondrą trwał 13 lat. Rozstanie tej dziwnej pary było nie mniejszym skandalem niż ich romans. Aktor wyrzucił kobietę ze swojego domu. Zmienił zamki, spakował rzeczy, wystawił bagaże przed dom i... wysłał jej pozew. W tym samym czasie inna kobieta, Jacelyn Reeves, została matką kolejnej dwójki jego dzieci. To właśnie z tego pochodzi Scott Eastwood, który poszedł w ślady ojca i obecnie robi karierę w Hollywood. Podobno aktor miał nadzieję, że gdy Locke dowie się o jego zdradach, to sama go zostawi. Jednak ona przez kilka lat wybaczała mu skoki w bok.

Zdjęcie Sondra Locke / Getty Images

Po głośnym rozstaniu Sondra Locke była publicznie upokarzana przez Eastwooda. Aktorka postanowiła zawalczyć o swoje racje w sądzie i wystąpiła o palimony (podział aktywów finansowych po zakończeniu nieformalnego związku). Zażądała od Eastwooda 70 mln dol. Wyznała publicznie, że zmusił ją do dwóch aborcji (choć chciała mieć z nim dzieci), a potem do podwiązania jajników. Dodała równie, że aktor "nigdy nie chciał mieć dzieci i zgodził się na nie po ponad 10 latach małżeństwa z Johnson tylko dlatego, że żona nalegała". O zmuszaniu do aborcji wspominała również inna kochanka aktora.

Proces wiele kosztował Locke. W rozmowie z "The Washington Post" powiedziała, że w tym czasie odwróciło się od niej wielu przyjaciół. Ostatecznie doszło do ugody. Aktorka otrzymała od byłego kochanka m.in. pół miliona dolarów. "Była obiecującą aktorką i reżyserką, ale Clint zakończył jej karierę" - napisał w biografii aktor Patrick McGilligan, który dobrze znał Sondrę. Wiadomość o jej śmiertelnej chorobie, Eastwood skomentował: "Nareszcie ma powód, by robić z siebie ofiarę". Sondra Locke 3 listopada 2018 roku.

Piękna przestępczyni jest jego miłością życia?

Zdjęcie Clint Eastwood i Dina Ruiz / Fred Duval/FilmMagic / Getty Images

Podczas sądowej batalii Eastwood związany był z aktorką Frances Fisher. W 1993 roku urodziła mu córkę Francescę "Franny" Ruth. W jednym z wywiadów mówiła, że łączy ją z ekranowym Brudnym Harrym coś wyjątkowego. On sam raczej nie czuł podobnej więzi, bo równocześnie spotykał się z o 35 lat młodszą prezenterką telewizyjną Diną Ruiz. "To ta, na którą czekałem" - powiedział aktor i oświadczył się kolejnej ukochanej. Zakochani pobrali się w 1996 roku. Pod koniec roku na świat przyszła najmłodsza pociecha Eastwooda - córka Morgan. Aktor wyznał, że Ruiz oprócz miłości dała mu poczucie bezpieczeństwa. Kobieta scaliła patchworkową rodzinę legendy Hollywood.

Małżonkowie przeżyli razem 18 lat i uchodzili za wzór małżeństwa. W tym czasie aktor wypracował sobie wizerunek idealnego męża i ojca. Dina żartowała: "Wzrusza mnie fakt, że jestem dopiero drugą kobietą, którą poślubił". Ku zaskoczeniu wielu w 2012 roku ogłosili separację. Dziennikarka próbowała walczyć o małżeństwo. Jednak gdy w połowie 2014 roku aktor zaczął pojawiać się z młodszą od siebie o 34 lata Christiną Šanderą, dla wszystkich stało się jasne,że dla jego drugiego małżeństwa nie ma już ratunku.

Podobno czarę goryczy przelał udział żony w show "Mrs. Eastwood & Company". Program dokumentował życie Diny Eastwood, jej córki Morgan oraz pasierbicy Franceski i jej chłopak. Eastwood był wściekły. Od lat chronił prywatność i nie wpuszczał mediów do swojego domu. "Wszyscy związani z produkcją wiedzieli, że program jest przyczyną ich problemów. Powszechnie wiadomo było, że już ze sobą nie mieszkają. Clint był zażenowany faktem, że Dina postanowiła sprzedać ich prywatność na potrzeby telewizji. Postanowił z tym walczyć" - mówiła osoba z otoczenia pary.

Obecnie aktor nadal spotyka się z Christiną Sanderą. Para poznała się w hotelu, w którym Sandera pracowała jako hostessa. Kobieta ma na swoim koncie małżeństwo, które zakończyło się skandalem. Były mąż oskarżył ją bowiem o stosowanie przemocy. Sandera już przed ślubem miała zachowywać się agresywnie pod wpływem alkoholu. "Pewnej nocy obudziła się, wyraźnie poruszona niedawną śmiercią kota i krzycząc: "Gdzie są moje kociaki?", zaczęła bić męża po twarzy" - można było przeczytać w policyjnym raporcie. W 2004 roku Paul Wainscoat złożył pozew rozwodowy. Mężczyzna opisał ją jako "łowczynie posagów" oraz "brutalną alkoholiczkę". Kobieta kilka razy trafiała do więzienia. Mimo przestępczej przeszłości Clint Eastwood wydaje się być szczerze zakochany.

Zdjęcie Clint Eastwood i Christina Sandera / Jason LaVeris/FilmMagic / Getty Images

