Clint Eastwood ma fortunę wartą miliony. Oto jak dorobił się majątku

Clint Eastwood to żywa legenda Hollywood, a jego kariera trwa już ponad sześć dekad. Słynny aktor, reżyser i producent zbudował imponujące imperium filmowe i finansowe. Jego majątek szacowany jest na 375 milionów dolarów, co czyni go jednym z najbogatszych artystów w branży filmowej. Jak dorobił się tej fortuny i na czym zarabia do dziś?

Kultowe role, które przyniosły mu miliony

Clint Eastwood zdobył światową sławę w latach 60. XX wieku dzięki roli "Człowieka bez imienia" w trylogii spaghetti westernów Sergia Leone. Kolejne lata tylko ugruntowały jego pozycję w Hollywood - kreacje w takich filmach jak "Brudny Harry", "Bez przebaczenia" czy "Gran Torino" uczyniły go ikoną kina akcji.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julian Świeżewski laureatem Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Kolejny sukces za rolę w filmie „Biała odwaga” INTERIA.PL

Już w latach 70. jego gaże należały do najwyższych w branży. Za "Hang 'Em High" otrzymał 400 tysięcy dolarów plus procent od wpływów, a z czasem jego stawki rosły lawinowo. W 1984 roku za "City Heat" zainkasował 5 milionów dolarów, a w 1993 roku jego honorarium za "Na linii ognia" wyniosło już 7 milionów. To jednak tylko część jego źródeł dochodu.

Fortuny dorobił się nie tylko na ekranie

Oprócz aktorstwa Eastwood odniósł spektakularny sukces jako reżyser. Jego filmy, takie jak "Za wszelką cenę" i "Bez przebaczenia", przyniosły mu nie tylko Oscary, ale również wielomilionowe zyski. W 1984 roku założył własną wytwórnię filmową Malpaso Productions, która od tego czasu wyprodukowała niemal wszystkie jego amerykańskie filmy.

To jednak nie wszystko - Eastwood sprytnie inwestował w nieruchomości i biznesy. Jego największą inwestycją okazało się zaangażowanie w zakup prestiżowego Pebble Beach Golf Links, jednego z najsłynniejszych pól golfowych na świecie. Wraz z grupą inwestorów kupił je w 1999 roku za 820 milionów dolarów, a wartość tej inwestycji w ciągu dwóch dekad potroiła się!

Imponujące posiadłości Clinta Eastwooda

Aktor od lat inwestuje w nieruchomości, szczególnie w Kalifornii. Jego główna posiadłość znajduje się w Carmel-by-the-Sea i kosztowała go 20 milionów dolarów. Do tego dochodzą inne luksusowe rezydencje:

Bel Air - okazały dom o powierzchni 6 136 m²,

Rising River Ranch - rancho o powierzchni 1 067 akrów w Kalifornii,

Maui - willa nad oceanem na Hawajach,

Sun Valley, Idaho - 5 700-metrowa posiadłość w górach.

Eastwood jest również właścicielem ekskluzywnego klubu Teháma, który powstał na ponad 2 000 akrach ziemi w pobliżu Monterey Bay. Jego prywatna rezydencja w tej lokalizacji mogłaby dziś zostać sprzedana za 15-20 milionów dolarów!

Wideo youtube

Burzliwe życie prywatne Clinta Eastwooda

Choć jego kariera filmowa jest pełna sukcesów, życie osobiste Eastwooda obfitowało w skandale i głośne romanse. Był żonaty dwukrotnie, ale związków miał znacznie więcej. W latach 70. żył w otwartym małżeństwie z Maggie Johnson, z którą miał dwójkę dzieci. W tym samym czasie pozostawał w długim romansie z aktorką Sondrą Locke.

Łącznie Eastwood ma co najmniej ośmioro dzieci z różnymi kobietami, w tym aktorką Frances Fisher i stewardesą Jacelyn Reeves. Jego najstarsza córka, Kimber, przyszła na świat w latach 60., ale o jej istnieniu świat dowiedział się dopiero wiele lat później.

Mimo swoich 94 lat Eastwood wciąż jest aktywny zawodowo. W 2023 roku ogłoszono, że Clint Eastwood pracuje nad filmem "Przysięgły nr 2", który miał być jego ostatnią produkcją. Dziś widzowie mogą już oglądać ten thriller na platformie Max. Jego legenda już na zawsze zapisała się w historii kina, a majątek, który zgromadził, czyni go jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi Hollywood.

Zdjęcie Nicholas Hoult i Clint Eastwood na planie filmu "Przysięgły nr 2" / Album Online / East News

Zobacz też:

Najpiękniejsze oczy Hollywood. Mija 100. rocznica urodzin legendy kina

Ta rola go ustawiła, a córki nie dostaną ani grosza. "To byłoby niesmaczne"

Zna go każdy miłośnik kryminałów. Jedną rolą zyskał sympatię całego świata