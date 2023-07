"Powrót do przyszłości": Minęło 38 lat od premiery

3 lipca minęło 38 lat od premiery filmu " Powrót do przyszłości ", wyreżyserowanego przez Roberta Zemeckisa. Michael J. Fox wciela się w nim w postać Marty'ego McFly'a, typowego amerykańskiego nastolatka lat 80., przypadkowo wysłanego w przeszłość, do roku 1955, za pomocą napędzanego plutonem "wehikułu czasu" DeLorean, skonstruowanego przez szalonego naukowca Christophera Lloyda .

Podczas swej zdumiewającej podróży Marty, by móc powrócić do przyszłości, musi upewnić się, że jego przyszli, obecnie nastoletni rodzice (Crispin Glover i Lea Thompson) poznają i zakochają się w sobie.

"Powrót do przyszłości" tworzy trylogię wraz z drugą i trzecią częścią.

"Powrót do przyszłości": Claudia Wells zagrała nastoletnią Jennifer

Claudia Wells w filmie "Powrót do przyszłości" wcieliła się w nastoletnią Jennifer Parker, czarującą ukochaną Marty'ego McFly'a. Był to jej pierwszy występ na tak dużą skalę i otworzył jej drzwi do wielkiej kariery aktorskiej. Wcześniej zagrała epizodyczne role w serialu "Herbie, the Love Bug" i filmie "Anatomy of an Illness".

Jak się okazuje, okazja do występu w kultowym filmie mogła przejść Claudii koło nosa. Wówczas grała w serialu dla ABC, do którego zdjęcia się przeciągnęły. Na planie "Powrót do przyszłości" sceny zaczął kręcić Eric Stoltz, który miał zagrać Marty'ego McFly'a. Zdjęcia również trwały dłużej niż zakładano, a ostatecznie zastąpiono go Michaelem J. Foxem. Dzięki opóźnieniu, Claudia Wells mogła powrócić do roli Jennifer Parker.

"Powrót do przyszłości": Claudia Wells nie zagrała w sequelach z powodów osobistych

Okazuje się jednak, że Claudia Wells nie skorzystała z możliwości, jakie stały przed nią otworem po sukcesie "Powrotu do przyszłości". Widzowie nie zobaczyli jej w sequelach, w roli Jennifer zastąpiła ją Elisabeth Shue. Aktorka tłumaczyła się powodami osobistymi. Okazało się, że jej mama poważnie zachorowała. Po latach wyznała:

"Moja matka miała białaczkę czwartego stopnia. Tyle się działo w moim życiu prywatnym, że nigdy nie rozpatrywałam powrotu do show-biznesu i wiedziałam, że to dobra decyzja" - tłumaczyła w wywiadzie z Huffington Post.

Po "Powrocie do przyszłości" zagrała jedynie w serialu "Fast Times".

Zdjęcie Claudia Wells, 1986 r. / CBS / Getty Images

Claudia Wells: Co robi dziś?

Dziś Claudia Wells ma 56 lat. Po wycofaniu się ze świata show-biznesu, Claudia Wells otworzyła sklep odzieżowy o nazwie Armani Wells, który prowadzi do dziś. Po długiej nieobecności na ekranach, w 2011 roku powróciła do aktorstwa w małej roli w niezależnym filmie science-fiction "Armageddon obcych".

Aktorka uczestniczy w wydarzeniach i konwentach popkulturowych. Aktywnie działa na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 34 tys. obserwatorów.

