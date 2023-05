Michael J. Fox ma wyrzuty sumienia wobec żony. Są razem już 35 lat

Gwiazdor "Powrotu do przyszłości" od przeszło 30 lat zmaga się z chorobą Parkinsona. W 2000 roku Fox założył fundację, której misją jest znalezienie leku na to nieuleczalne schorzenie. Aktor może liczyć na pomoc żony. W jednym z ostatnich wywiadów wyznał, że odczuwa w stosunku do niej wyrzuty sumienia.

Zdjęcie Michael J. Fox i Tracy Pollan / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images