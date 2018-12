Cinergia 2018: "Over the Limit" najlepszym debiutem

Film "Over the Limit" w reż. Marty Prus został uznany za najlepszy polski debiut 23. Forum Kina Europejskiego Cinergia, które zakończyło się 1 grudnia w Łodzi. W konkursie debiutów europejskich nagrodzono duński obraz "Winni" w reż. Gustava Moellera.

Kadr z dokumentu "Over the Limit" /materiały prasowe

Werdykty jury ogłoszono na gali finałowej festiwalu, która zwieńczyła 23. edycję przeglądu najważniejszych dokonań filmowców na Starym Kontynencie.

Reklama

O Kryształowe Jabłko przyznawane w Konkursie Polskich Debiutów i Filmów Drugich rywalizowało 11 filmów, w tym pełnometrażowe fabuły, dokumenty i animacje. Jury pod przewodnictwem Jana Jakuba Kolskiego wybrało dokument w reż. Marty Prus "Over the Limit" opowiadający historię 20-letniej gimnastyczki artystycznej, która przygotowuje się do igrzysk olimpijskich.

Główną nagrodę - Kryształową Łódkę - w Konkursie Europejskich Debiutów i Filmów Drugich wygrał duński dreszczowiec "Winni" w reż. Gustava Moellera. Zadecydowało o tym jury, któremu przewodził Łukasz Barczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Winni" [trailer] materiały dystrybutora

Nagrodę KamerTon najlepszą piosenkę filmową otrzymał Kortez za utwór "Stare drzewa" z filmu "Kamerdyner". W tym roku konkurs miał formę plebiscytu - na zwycięzcę można było głosować na stronie Polskiego Radia Łódź.

Tradycyjnie już zostały też wręczone Złote Glany, które otrzymują twórcy niezależni i artyści bezkompromisowi. W tym otrzymali je Piotr Fronczewski podczas gali otwarcia, a także montażysta Jarosław Kamiński i muzyk Mikołaj Trzaska, którzy statuetki odebrali na zakończenie festiwalu.

W ramach 23. Cinergii widzowie mogli obejrzeć 90 tytułów filmowych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była odwaga, rozumiana jako przejaw indywidualnej wolności, zaś ambasadorem wydarzenia został Jerzy Stuhr. Ważną częścią Forum były spotkania z twórcami filmów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Over the Limit" [trailer] materiały prasowe

Wydarzeniami towarzyszącymi Festiwalowi były m.in.: wystawa fotografii autorstwa Janusza Gajosa i odsłonięcie tablicy honorującej filmowe dokonania Witolda Adamka.

Organizowane w Łodzi od 1992 r. Forum jest jedynym w Polsce festiwalem poświęconym głównie kinematografii Starego Kontynentu.