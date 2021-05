"Ciche miejsce 2": Pokazy przedpremierowe. Gdzie obejrzeć film?

W najbliższy weekend, 29-30 maja, w wybranych kinach w Polsce odbędą się pokazy przedpremierowe filmu "Ciche miejsce 2". Do których miast trafi tytuł? Sprawdźcie!

Emily Blunt w filmie "Ciche miejsce 2" /UIP /materiały prasowe

"Ciche miejsce" to był jeden z najbardziej chwalonych horrorów 2018 roku. Wyreżyserowany przez Johna Krasinskiego film zarobił na całym świecie ponad 340 milionów dolarów, co oznaczało wielki kasowy sukces, bo na realizację tej produkcji wydano zaledwie 17 milionów dolarów.



"Ciche miejsce" spodobało się też krytykom i znalazło się w kilku zestawieniach najlepszych dziesięciu filmów roku. Nic więc dziwnego, że twórcy postanowili nakręcić kontynuację tego horroru.



Obraz "Ciche miejsce 2" trafi na ekrany kin 4 czerwca. Jednak już w najbliższy weekend odbędą się przedpremierowe pokazy tej produkcji.



W następstwie dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w domu Abbottów, rodzina (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) musi stawić czoła temu, co dzieje się poza domem, temu, jak wygląda teraz świat. Wie, że kluczem do przetrwania jest cisza. Idąc w nieznane, Abbottowie szybko przekonają się, że tajemnicze stworzenia, które do ataku prowokuje dźwięk, to nie jedyne zagrożenie...

Pokazy przedpremierowe filmu "Ciche miejsce 2" odbędę się już w najbliższy weekend, 29-30 maja, w sieci kin Cinema City, Helios, wybranych Multikinach oraz w kinach pozasieciowych.

Szczegółowe informacje o seansach dostępne są na stronach kin. Poniżej lista kin:

MULTIKINO

Bydgoszcz

Gdańsk

Katowice

Kielce

Kraków

Łódź

Poznan Malta

Rzeszów

Warszawa Młociny

Warszawa Targówek

Warszawa Ursynów

Wrocław Pasaż

Zabrze

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ciche miejsce" [trailer] materiały dystrybutora

CINEMA CITY

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Bytom

Częstochowa Galeria Jurajska

Częstochowa Wolność

Gliwice

Janki

Katowice Punkt 44

Katowice Silesia

Kraków Bonarka

Kraków Kazimierz

Kraków Zakopianka

Lublin Felicity

Lublin Plaza

Łódź Manufaktura

Poznan Kinepolis

Poznań Plaza

Ruda Śląska

Rybnik

Sosnowiec

Starogard Gdański

Toruń

Toruń Plaza

Wałbrzych

Warszawa Arkadia

Warszawa Bemowo

Warszawa Białołęka

Warszawa Mokotów

Warszawa Promenada

Warszawa Sadyba

Wrocław Korona

Wrocław Wroclavia

Zielona Góra



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ciche miejsce 2" [trailer 2] materiały prasowe

HELIOS

Białystok

Białystok Alfa

Białystok Galeria Jurowiecka

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Dąbrowa Górnicza

Gdańsk Alfa

Gdańsk Forum

Gdańsk Metropolia

Gdynia

Gorzów Wielkopolski

Grudziądz Alfa

Jelenia Góra

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Legnica

Lubin

Łódź Sukcesja

Nowy Sącz

Olsztyn

Opole

Piotrków Trybunalski

Płock

Poznań

Przemyśl

Radom

Rzeszów Galeria

Siedlce

Szczecin Outlet Park

Warszawa Blue City

Wrocław Bielany

Wrocław Legnicka



Wideo Ciche miejsce 2 - materiał o filmie.

Jarosław Na Biegunach

Radzyń Oranżeria

Wrocław Oh Kino

Zwoleń Świt