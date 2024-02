Hero Fiennes Tiffin

W serii filmów o Harrym Potterze w rolę Voldemorta wcielał się rewelacyjny Ralph Fiennes. W szóstej części na ekranie możemy dostrzec jego siostrzeńca - Hero Fiennesa Tiffina (lata później zyskał sławę dzięki serii "After"). Aktor w wieku 11 lat zagrał postać młodego Toma Riddle'a, czyli późniejszego Voldemorta. Pojawia się w retrospektywie, w której Dumbledore ujawnia Harry'emu swoje wspomnienia ze spotkania z nim.

Alfred Enoch

Alfred Enoch we wszystkich częściach "Harry'ego Pottera" wcielał się w postać ucznia Gryffindoru - Deana Thomasa. Choć pojawił się w każdym filmie, nie brał udziału w znaczących scenach, przez co większość widzów może go nie pamiętać. Aktor kilka lat później zagrał główną rolę w serialu "Sposób na morderstwo". Można go było także oglądać m.in. w komedii romantycznej "Oto święta" czy produkcji z 2023 roku "Fundacja".