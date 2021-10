Christopher Nolan przez dziewiętnaście lat kręcił filmy dla studia Warner Bros., zarabiając dla niego miliardy dolarów. Dobrze układającą się współpracę przerwała pandemia COVID-19. Nolanowi, który jest wielkim orędownikiem kin, nie spodobała się decyzja studia o tym, że kolejne filmy Warnera pokazane zostaną jednocześnie w kinach i na streamingu. Ostatniemu filmowi Nolana, "Tenet" , udało się tego uniknąć, ale słaby wynik finansowy osiągnięty przez film w kinach, nie pomógł w przekonaniu studia, że strategia hybrydowej dystrybucji nie jest dobry rozwiązaniem.



Stało się jasne, że najważniejszą kartą przetargową w skłonieniu Nolana do zmiany studia będzie zapewnienie ekskluzywnej premiery kinowej jego kolejnego filmu oraz zadbanie o odpowiednio długi okres tzw. "okna". To czas, jaki musi minąć pomiędzy premierą filmu w kinie, a pojawieniem się go na streamingu. Wraz z pandemią, zwyczajowe "okno" skróciło się z 90 dni do nawet dwóch tygodni. Nie mówiąc już o tym, że wiele filmów zamiast do kin trafiło od razu na streamingi.

Nolanowi na razie to nie grozi. Kręcone przez niego widowiska skrojone są pod duży ekran. Podobnie będzie z najnowszym filmem Nolana, którym będzie biograficzna opowieść o J. Robercie Oppenheimerze i jego udziale w stworzeniu pierwszej bomby atomowej. Studio Universal pokryje budżet filmu, zajmie się dystrybucją, a także zapewni "okno", które potrwa od trzech do czterech miesięcy.



Potwierdza to szefowa Universalu, Donna Langley, która na jednej z konferencji zaznaczyła jednak, że to wyjątkowe reguły i będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o filmy Nolana. To właśnie studio Universal było pierwszym studiem, które znacząco skróciło czas trwania "okna" już na początku pandemii. Tak było m.in. z hitem studia, filmem "Niewidzialny człowiek", który bardzo szybko po premierze kinowej trafił na streamingi.

"Umieściłabym Chrisa Nolana w jednoosobowej kategorii. Albo jako jednego z maksymalnie trzech reżyserów" - uściśla Langley, cytowana przez "The Information". Oznacza to, że właściwie tylko on może liczyć na "okno" trwające od 90 do 120 dni. Inne filmy studia będą trafiać na streamingi w ciągu 30 do 45 dni. Zdaniem szefowej Universalu tak jest bardziej praktycznie.

Podczas tej samej konferencji Langley potwierdziła też, że film o Oppenheimerze kosztować będzie studio około 100 milionów dolarów.