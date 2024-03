Christopher Nolan już kilkukrotnie był nominowany do Oscarów, jednak dopiero dzięki "Oppenheimerowi" udało mu się zdobyć tę prestiżową nagrodę. Jak się okazuje, zarobki reżysera były zależne od zysków, jakie miałby uzyskać film, co zawsze jest dość ryzykowną inwestycją.

"Oppenheimer": Ile zarobił Christopher Nolan?

Reżyser filmu zaryzykował swój budżet i postawił na niepewny dochód za film "Oppenheimer". Wszystko dzięki porozumieniu ze studiem Universal, które nabyło prawa do ekranizacji historii o sławnym konstruktorze.

Według tego, co udało się ustalić "Forbesowi", reżyser umówił się ze studiem na 15% zysków, które przyniosła produkcja od pierwszego dnia dopuszczenia do dystrybucji. "Oppenheimer" zdobył 13 nominacji oscarowych, a na całym świecie zarobił prawie miliard dolarów. Ostateczna kwota, jaką otrzyma Christopher Nolan za ten film, wyniesie 72 miliony dolarów.



"Oppenheimer": Wielki wygrany Oscarów

W tym roku "Oppenheimer" okazał się być wielkim zwycięzcą, zgarniając siedem statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię i dwie role męskie: pierwszoplanową (Cillian Murphy) oraz drugoplanową (Robert Downey Jr.). Film przedstawia historię J. Roberta Oppenheimera, zwanego "ojcem chrzestnym bomby atomowej". Amerykański naukowiec w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora naukowego "Projektu Manhattan" - przedsięwzięcia służącego skonstruowaniu pierwszej w historii bomby atomowej.



Co myślał Christopher Nolan po skończeniu prac nad "Oppenheimerem"?

"Po ukończeniu filmu, było dla mnie bardzo uderzające, gdy zobaczyłem, jak on rezonuje z widownią. Kiedy zacząłem pracować nad tym projektem, powiedziałem o tym mojemu synowi. Odpowiedział, że młodzi ludzie nie są dziś specjalnie zainteresowani tematem broni nuklearnej. Że to nie jest coś, co ich przeraża" - stwierdził reżyser. Chciał zmienić to podejście.