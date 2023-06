Christopher Nolan o sztucznej inteligencji. Wyjaśnił, jakie niesie zagrożenia

Christopher Nolan, którego najnowszy film "Oppenheimer" trafi do kin już 21 lipca, w jednym z ostatnich wywiadów odniósł się do tematu sztucznej inteligencji i zagrożeń płynących z jej strony. Zdaniem reżysera, o takich zagrożeniach było wiadomo już dawno, ale media nie informowały o nich wystarczająco skutecznie. Zaczęły to robić dopiero wtedy, gdy sztuczna inteligencja zagroziła dziennikarzom utratą pracy.

Christopher Nolan / Kevin Winter /Getty Images