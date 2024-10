Christopher Nolan kręci nowy film. Jest już nawet data premiery

Christopher Nolan pracuje nad nowym filmem

W sierpniu tego roku krążyły pogłoski o nowym filmie w reżyserii Christophera Nolana. Wówczas wiadomo było, że jego premiera zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku. Teraz Variety ujawnia kilka nowych szczegółów na temat projektu.

Film powstanie w studiu Universal. Portal potwierdził datę premiery i donosi, że ponoć Matt Damon jest w trakcie negocjacji roli. Aktora mieliśmy okazję oglądać w innych filmach Nolana - "Interstellarze" i "Oppenheimerze". Pozostałe informacje są trzymane w ścisłym sekrecie i prawdopodobnie, jak w przypadku wcześniejszych produkcji reżysera, przez dłuższy czas nie ujrzą światła dziennego.

Spekulacje na temat nowego filmu Christophera Nolana

Nolan niedawno zasugerował, że chciałby zagłębić gatunek horroru. Z drugiej strony wspomniał również, że nie chce, by jego kolejny film był tak "ponury" jak "Oppenheimer". Niedawne spotkanie z Barbarą Broccoli, producentką filmów o Jamesie Bondzie jedynie podsyciło ciekawość fanów i wywołało falę nowych pogłosek.

Najbardziej prawdopodobnym tematem kolejnego dzieła Nolana jest jednak remake znanego i cenionego brytyjskiego serialu "The Prisoner". Dreszczowiec był emitowany w latach 1967-1968, a Nolan miał nakręcić jego filmową wersję już w 2006 roku. Projekt jednak przysporzył mu sporo kłopotu i porzucił go 3 lata później. W wywiadzie udzielonym w listopadzie 2023 roku magazynowi "Variety" Nolan przyznał, że czuje żal z powodu rezygnacji. Być może właśnie teraz, po tylu latach, uda się jednak powrócić do pomysłu.