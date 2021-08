Mężczyzna, z którym spotyka się aktorka i który jest ojcem jej drugiego dziecka, nie jest zwykłym fryzjerem.



Kim jest Mark Hampton?

Mark Hampton czesze wiele gwiazd, m.in. siostry Olsen. Christina Ricci, która niedawno rozwiodła się z Jamesem Heerdegenem, napisała na Instagramie, że wreszcie życie zaczyna się jej układać na nowo.



Aktorka nie będzie debiutować w roli matki. Ricci ma 7-letniego syna Freddiego Heerdegena, który urodził się w 2014 roku, kiedy była jeszcze żoną Jamesa Heerdegena. Związek, który rozpoczął się w 2013 roku, zakończył się złożeniem przez aktorkę pozwu o rozwód w 2020 roku.

Jak przypomniał serwis "People", Christina Ricci udzieliła wtedy znaczącego wywiadu magazynowi "Net-a-Porter". Aktorka opowiedziała o tym, jak odmieniła ją rola matki.

Christina Ricci o byciu matką

"Małżeństwo pokazuje twoje wady w radzeniu sobie z różnymi rzeczami, a posiadanie dziecka zmusza cię do dorastania z prędkością światła" - powiedziała wtedy. "Jestem zupełnie inną osobą niż przed urodzeniem dziecka".

Rozwód aktorki był głośny i nie należał do pokojowych. Pojawiły się zarzuty o stosowanie przemocy domowej. Do porozumienia para doszła dopiero w kwietniu tego roku. Christina Ricci, która przeniosła się do Kanady, wyraziła zgodę, by jej były mąż odwiedzał dziecko.

Romans aktorki z fryzjerem gwiazd rozpoczął się prawdopodobnie przed zakończeniem sprawy rozwodowej. Para poznała się w 2020 roku, brała razem udział w kilku projektach modowych.

