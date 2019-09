Christina Aguilera w "Rodzinie Addamsów"

"Haunted Heart" ("Nawiedzone serce"), utwór w wykonaniu Christiny Aguilery, pojawi się na ścieżce dźwiękowej nowego, animowanego filmu o ekscentrycznej rodzinie Addamsów (w kinach od 25 października). Teledysk jest już dostępny w sieci. Anonsując premierę utworu, artystka napisała na Twitterze i Facebooku: "Wszyscy wiemy, że Halloween to mój ulubiony czas w roku".

Christina Aguilera /Angela Weiss / AFP

Rzeczywiście, "Rodzina Addamsów" to idealny film na Halloween Addamsowie mają bez wątpienia makabryczne upodobania, ale mimo wszystko pełni są specyficznego uroku. Gościnni i hojni, mogą jednak być trudni do zaakceptowania przez tych, którzy trafią do ich widmowej rezydencji, wyglądającej na siedzibę krwiożerczych potworów.



Reklama

Ale i tak Morticia, której głosu użycza w oryginalnej wersji Charlize Theron, Gomez (w tej roli Oscar Isaac) i Wednesday, mówiąca głosem Chloe Grace Moretz, skradną serca nie tylko fanów rodzinki, lecz także i tych widzów, którzy "Rodzinę Addamsów" dopiero poznają.



"Dzisiejsza animacja bardzo ułatwia snucie opowieści nie z tego świata w sposób wielce sugestywny i wiarygodny" - mówił Conrad Vernon, współreżyser filmu (razem z Gregiem Tiernanem). "Stworzyliśmy chodzące drzewa i gadające koperty, wirujące stoły oraz głowy unoszące się w powietrzu, śpiewające i jednocześnie podskakujące. I dodawał: - Nie zamierzaliśmy tworzyć filmu dla sześciolatków, ale dla całej rodziny. W latach trzydziestych nawet dziewięćdziesięciolatkowie byli fanami Addamsów. Tak więc i my postanowiliśmy kontynuować tę tradycję i nasz film skierowany jest do całych rodzin".

Sympatyczna - choć o bardzo szczególnych zwyczajach - rodzinka, po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku. A także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. W dodatku Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości...