Książka "King: A Life" Jonathana Eiga uznawana jest za najbardziej kompleksową biografię Martina Luthera Kinga Juniora. W Stanach jest bestsellerem, w tym roku została nominowana do nagrody National Book Award.Znalazły się w niej nowe informacje FBI, a także setki wywiadów, w których King jawi się jako "odważny, ale emocjonalnie niespokojny człowiek, który domagał się pokojowych protestów, zmagając się jednocześnie z własnymi słabościami oraz rządem, który na niego polował". Nic więc dziwnego, że to właśnie ta książka stała się podstawą scenariusza filmowej biografii słynnego działacza społecznego.

Chris Rock opowie historię Martina Luthera Kinga?

Projekt filmu znajduje się w bardzo wczesnym stadium - nie ma jeszcze tytułu i nie wiadomo, kto wystąpi w nim w rolach głównych. Z ramienia studia Universal nadzoruje go Ryan Jones, a wśród producentów będzie założone przez Spielberga studio Amblin Partners. Najpoważniejszym kandydatem na reżysera jest Chris Rock. Jeśli aktor dostanie tę posadę, będzie to jego drugi projekt związany z postacią Martina Luthera Kinga. 17 listopada premierę będzie miał biograficzny film Netfliksa "Rustin" , który opowiada historię Bayarda Rustina, działacza i organizatora słynnego marszu na Waszyngton w 1963 roku. To właśnie w jego trakcie King wygłosił słynną przemowę rozpoczynającą się od słów "Miałem sen". Chris Rock zagrał w tym filmie rolę lidera NAACP, Roya Wilkinsa.

Wideo RUSTIN | Official Teaser Trailer | Netflix

Biografia Martina Luthera Kinga Juniora nie będzie pierwszym filmem reżyserowanym przez Chrisa Rocka. Wcześniej nakręcił on takie filmy jak "Przywódca - zwariowana kampania prezydencka", "Chyba kocham swoją żonę" i "Pierwsza piątka". Rock to utalentowany twórca, który zasłynął ze swoich stand-upów. Na jego koncie są cztery nagrody Emmy oraz trzy nagrody Grammy. W ostatnich latach coraz częściej niż w komediach można oglądać go w poważnych rolach. To m.in. serial "Fargo" czy film "Spirala: Nowy rozdział serii Piła".