Chris Rock poprosił dyrektora szkoły o... wyrzucenie jego córki. Dlaczego?

Choć dla fanów Chrisa Rocka może to być cokolwiek zdumiewające odkrycie, okazuje się, że należy on do grona zwolenników surowego rodzicielstwa. Znany z błyskotliwego poczucia humoru i dużego dystansu do siebie komik w nowym komediowym programie Netfliksa "Selective Outrage" ujawnił, że jego córki muszą przestrzegać rygorystycznych zasad. Jeśli się do nich nie zastosują, spotka je dotkliwa kara. Przekonała się o tym swego czasu najstarsza latorośl gwiazdora, 20-letnia dziś Lola Simone, która na wycieczce szkolnej do Portugalii wraz z kilkorgiem przyjaciół została przyłapana na piciu alkoholu.

Reklama

Chris Rock: Surowy ojciec

"Oczywiście, że zostali złapani. Bogate białe szkoły nie dają taryfy ulgowej" - wyjawił Rock. Podczas gdy rodzice kolegów Loli zatrudnili renomowanych prawników, aby uniknąć wydalenia nastolatków ze szkoły, komik podjął zupełnie inną decyzję. Aby dać córce nauczkę, zwrócił się do dyrektora placówki z prośbą o usunięcie jej z listy uczniów.



"Kiedy po powrocie z pracy zobaczyłem ją, jak siedzi przed domem i śmieje się z trzema białymi koleżankami, wkurzyłem się. 'Och, tatusiu, nie bądź taki poważny. Niedługo wrócę na lekcje' - powiedziała beztrosko. Poszedłem więc do dyrektora i powiedziałem, że ma ją wyrzucić" - zdradził gwiazdor.

Jak podkreślił, chciał w ten sposób dać córce cenną lekcję na temat ponoszenia odpowiedzialności za swoje błędy. "Musiała nauczyć się, że nasze czyny mają konsekwencje. Powiedziałem dyrektorowi, że Lola musi dostać nauczkę, żeby za parę lat nie założyła konta w 'OnlyFans' czy innym gó..." - skwitował Rock.



Po interwencji komika jego córka i jej znajomi ostatecznie zostali usunięci ze szkoły. Pociecha gwiazdora studiuje obecnie w Europie. Rock wychowuje dwójkę dzieci wraz z byłą żoną, aktywistką i specjalistką od Public Relations Malaack Compton-Rock. Para wzięła rozwód w 2016 roku po 18 latach małżeństwa.