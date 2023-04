Chris Pratt: Zachorował przez teścia. Jest nim... Arnold Schwarzenegger

Chris Pratt wszedł do rodziny Arnolda Schwarzeneggera, żeniąc się z jego córką, Katherine, w 2019 roku. O tym, jak to jest mieć za teścia ikonę kina i kulturystyki, gwiazdor "Strażników Galaktyki" opowiedział w swoim najnowszym wywiadzie. Treningi skoro świt? Bynajmniej. Schwarzenegger nauczył go za to palić cygara. Być może ku zgubie Pratta, bo ten po jednej z ich cygarowych sesji, doznał infekcji płuc.

Chris Pratt z żoną Katherine Schwarzenegger /Albert L. Ortega /Getty Images