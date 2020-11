Chris Pratt w remake'u wietnamskiej komedii sensacyjnej

Anthony i Joe Russo nie zwalniają tempa i szykują się właśnie do produkcji kolejnego sensacyjnego widowiska. Tym razem twórcy dwóch ostatnich części serii "Avengers" wyprodukują remake wietnamskiej komedii sensacyjnej zatytułowanej "Saigon Bodyguards". W roli głównej wystąpi w niej gwiazdor serii filmów "Jurassic World" i "Strażnicy Galaktyki" - Chris Pratt.

Szykuje się kolejny hit z Chrisem Prattem w roli głównej? /Albert L. Ortega /Getty Images

Wyreżyserowany przez Kena Ochiai "Saigon Bodyguards" z 2016 roku opowiadał historię dwóch ochroniarzy o skrajnie różnych charakterach. Obaj mają zająć się ochroną dziedzica ogromnej fortuny. W trakcie wykonywania tego zadania wplątują się w wiele nieprzewidzianych wydarzeń. W planowanym remake'u tamtego filmu w role tytułowych ochroniarzy wcielą się Pratt oraz chiński gwiazdor Jing Wu. Dla tego ostatniego, znanego z chińskich megahitów "Wolf Warrior" czy "Wędrująca Ziemia", będzie to pierwsza szansa na to, by dać się poznać międzynarodowej widowni.



Dla braci Russo będzie to kolejne sensacyjne widowisko wyprodukowane w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach. Dwie ich podobne produkcje - "21 mostów" i "Tyler Rake: Ocalenie" - można zobaczyć na Netfliksie. Trafi tam również inny wyprodukowanym przez nich film - dramat wojenny "Mosul". Niewykluczone więc, że także remake "Saigon Bodyguards" będzie można zobaczyć na Netfliksie.

Wideo Tyler Rake: Ocalenie | Oficjalny zwiastun | Netflix

Reklama

Scenariusz amerykańskiego remake'u "Saigon Bodyguards" napisali Alex Gregory i Peter Huyck ("Zróbmy sobie orgię", "Czego pragną mężczyźni"). Nie wiadomo jeszcze, kto zajmie się reżyserią tego filmu.

Chris Pratt niedawno ukończył zdjęcia do filmu "Jurassic World: Dominion", który jest trzecią częścią popularnej serii kontynuującej cykl "Park jurajski". W przygotowaniu jest też trzecia część serii "Strażnicy Galaktyki" z jego udziałem, a także widowisko science-fiction "The Tomorrow War", gdzie Pratt u boku Yvonne Strahovski i Betty Gilpin będzie ratował świat.