Chris Pratt najbogatszym aktorem telewizyjnym! Ile dostaje za odcinek serialu?

W zestawieniu opublikowanym przez serwis “Variety" znalazło się w sumie 28 nazwisk. Obok Chrisa Pratta, który znacznie wyprzedza konkurencję, na czele zestawienia znalazł się również Jeff Bridges, który na każdym odcinku serialu “The Old Man" wzbogaca się o kolejny okrągły milion. Trzecie miejsce w zestawieniu należy do gwiazdy “Breaking Bad", Bryana Cranstona. Aktor za każdy odcinek serialu “Your Honor" może liczyć na wynagrodzenie rzędu 750 tys. dolarów.

Najbogatsze gwiazdy telewizji: Kobiety poza podium

Tuż za podium znalazły się gwiazdy, które doskonale znamy z serialu “Seks w wielkim mieście". Jak się okazuje, podjęcie ponownej współpracy i zaangażowanie się w kontynuację kultowego serialu zatytułowanego “And Just Like That..." okazało się dla trzech główny bohaterek niezwykle lukratywne. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis za każdy odcinek inkasują od 650 do 750 tys. dolarów.



Choć podium niewątpliwie zdominowali aktorzy, pozostałych siedem miejsc należy do kobiet. Obok wspomnianych już gwiazd “Seksu w wielkim mieście", wśród dziesięciu najlepiej opłacanych gwiazd telewizji znalazła się również Kate Winslet, której niezwykła kreacja w serialu “Mare z Easttown" przynosiła dochody rzędu 650 tys. dolarów za odcinek. Wiele wskazuje na to, że po ogromnym sukcesie serialu powstanie jego drugi sezon, który może zagwarantować Winslet jeszcze wyższą gażę.



Na liście najlepiej opłacanych gwiazd znalazła się również Gillian Anderson. Po niezwykłej kreacji w serialu “The Crown", aktorka pojawi się w serialu “The First Lady", w którym wcieli się w postać Eleanor Roosevelt. Za każdy odcinek była agentka Scully otrzyma 600 tys. dolarów.



Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamykają jej serialowe koleżanki: Michelle Pfeiffer i Viola Davis. Każda z nich za odcinek serialu “The First Lady", podobnie jak Anderson, otrzyma 600 tys. dolarów.



Jak tłumaczą eksperci z branży telewizyjnej, oszałamiające zarobki aktorów to pokłosie agresywnej walki pomiędzy serwisami streamingowymi, które nie tylko walczą o najlepsze, najbardziej angażujące seriale i filmy, ale również o najlepsze nazwiska. A te, jak widać, są sowicie wynagradzane.

Reklama