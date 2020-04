Chris Hemsworth: Zapasy papieru

Chris Hemsworth zgodnie z zaleceniami dotyczącymi samoizolacji przebywa aktualnie w swoim domu w Australii. W programie "Jimmy Kimmel Live! (home edition)" znany z roli Thora aktor opowiedział o tym, jak mija mu czas w trakcie pandemii koronawirusa.

Chrisowi Hemsworthowi papieru toaletowego na pewno nie zabraknie /Don Arnold/WireImage /Getty Images

Hemsworth uspokoił prowadzącego, że jego rodzinie nie zabraknie papieru toaletowego. Jak się okazuje, ma w domu piętnaście opakowań tego deficytowego produktu. Wszystko za sprawą jego żony, aktorki Elsy Pataky, która przed miesiącem popełniła błąd w trakcie zamówienia. Zamiast jednego opakowania z piętnastoma rolkami papieru toaletowego, zamówiła piętnaście takich opakowań.



Aktor zdradził też, że jego żona nie przepada za filmowym rekwizytem charakterystycznym dla komiksowego Thora - młotem Mjolnirem. Hemsworth trzyma go w domu, a Pataky zawsze stara się go schować. Aktor pokazał swój słynny młot i poskarżył się na żonę. "Ten młot często pojawia się w różnych miejscach domu. Kładę go na kominku, żona odkłada go do szafki. Kładę go na blacie kuchennym, z powrotem ląduje w szafce" - wyznał Hemsworth.

Okazją do rozmowy z Kimmelem była premiera najnowszego filmu z udziałem Chrisa Hemswortha zatytułowanego "Tyler Rake: Ocalenie". Będzie go można oglądać na Netfliksie już od piątku 23 kwietnia.

Tytułowy bohater produkcji jest nieustraszonym najemnikiem, który nie ma już nic do stracenia. Jednak gdy przyjmuje zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnego ryzyka się podejmuje. Realizacja tej śmiertelnie niebezpiecznej misji w mrocznym półświatku handlarzy bronią i narkotykami graniczy z niemożliwością i na zawsze odmienia życia Rake'a i porwanego chłopca.