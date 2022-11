Chris Hemsworth był ostatnio gościem programu Jimmy'ego Kimmela, w którym opowiedział o kulisach powstawania show "Bez granic z Chrisem Hemsworthem". Zdjęcia do niego miały rozpocząć się jeszcze w trakcie kręcenia czwartej części Thora, w której Hemsworth gra główną rolę. Kontuzja, jakiej uległ aktor w trakcie treningu do występu w reality-show sprawiła, że zdjęcia do niego trzeba było przełożyć.

"Bez granic z Chrisem Hemsworthem": Aktor mógł zginąć na planie show

"Cieszyłem się, że nakręcimy to przed skończeniem 'Thora'. Zacząłem więc trenować i wtedy rozwaliłem sobie kostkę. Wtedy do akcji wkroczył Marvel i orzekł, że nic z tych rzeczy. Ten program może mnie zabić, więc nie można go kręcić, póki nie zakończą się zdjęcia do powstającego właśnie filmu" - wyjawił Hemsworth.

Aktor przybliżył też kulisy swojego wypadku na planie programu. Na potrzeby jednego z wyczynów kaskaderskich Hemsworth musiał wspiąć się na dach kolejki linowej, korzystając z 30-metrowej liny. Właśnie wtedy doznał urazu kostki. Nakręcenie tej sceny odłożono na czas po zdjęciach do filmu "Thor: Miłość i grom" .



Jednak wtedy Hemsworthowi wcale nie było łatwiej. "Byłem napakowany jak Thor. Mój trener spojrzał na mnie i powiedział, że w takim stanie wspięcie się po tej linie będzie najtrudniejszą rzeczą, jaką zrobiłem w życiu" - powiedział aktor.

Innym wyczynem, jakiego dokonał Chris Hemsworth na potrzeby reality-show, było nurkowanie w arktycznych wodach. "Zaraz po tym powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Odhaczyłem to zadanie i starczy. W swoim życiu wiele razy kąpałem się w lodzie, ale to zupełnie co innego, gdy jednocześnie zanurzasz też swoją głowę. Gdyby to była jakaś akcja ratunkowa, miałbym doświadczenie. Ale robić to dla zabawy? Nie" - opowiadał Hemsworth w rozmowie z "Entertainment Weekly".