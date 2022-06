Chris Evans , czyli słynny odtwórca roli Kapitana Ameryki adoptował kundla ze schroniska w 2017 roku. Pokochał go do tego stopnia, że później wytatuował sobie jego imię na klatce piersiowej. Niedługo po tym wydarzeniu aktor powiedział w programie "Jimmy Kimmel Live!": "To prawdopodobnie jeden z najczystszych związków, jakie mam".



Teraz, promując swoją rolę w dubbingu filmu animowanego "Buzz Astral" , zaapelował do fanów, by nie marzyli jedynie o szczeniakach, jak on niegdyś, a zwrócili uwagę na starsze, niechciane psy, które także pragną być kochane.



Jak podaje serwis internetowy BuzzFeed Celeb, Evans przyznał, że Dodger, choć nie był młodzieniaszkiem, ostatecznie skradł mu serce. I dobrze się stało.

"Decyzja ta okazała się najlepszą w moim życiu" - zaznaczył.



Po czym dodał: "Sądzę, że wiele dorosłych i starszych psów, które trafiają do schronisk, jest ignorowanych przez amatorów zwierząt. A to wielka szkoda".