Reżyser i producent Michał Kwieciński, scenarzysta Bartosz Janiszewski, autor zdjęć Michał Sobociński oraz aktorzy, w tym Eryk Kulm , Maja Ostaszewska i Karolina Gruszka odpowiadali na pytania dziennikarki filmowej Grażyny Torbickiej.

"Chopin, Chopin!": Ten film zaskoczy Polaków

"Robimy film, który, mamy nadzieję, zaskoczy wszystkich nieznanymi faktami z życia Fryderyka Chopina. To będzie przede wszystkim dramat psychologiczny, próba zmierzenia się z psychiką Chopina, ale wszystkie wydarzenia będą podparte faktami z życia geniusza" - powiedział Michał Kwieciński.



Jak zauważył reżyser, pomysł na film podsunął mu Eryk Kulm, który od dawna marzył o zagraniu Chopina. Dla Kulma i Kwiecińskiego "Chopin, Chopin!" będzie kolejnym wspólnym projektem po świetnie przyjętym "Filipie". Kwiecińskiego zaintrygowała postać muzyka, dlatego zaczął zgłębiać temat i czytać dostępne książki. Kiedy zobaczył norweski film "Najgorszy człowiek na świecie", wiedział już, że znalazł sposób, jak pokazać Chopina: kilkanaście osobnych historii z życia kompozytora".

Napisanie scenariusza Kwieciński powierzył Bartoszowi Janiszewskiemu. "Zależało nam, żeby ta opowieść była współczesna. Przede wszystkim interesował nas Chopin jako człowiek. To jest taki paryski król życia, który pewnego dnia dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory" - powiedział scenarzysta.

Historia skupia się na intymnych momentach z biografii Chopina, gdy ma 25 lat, jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. To opowieść o człowieku uwikłanym między miłością, muzyką a chorobą. W filmie pojawią się mało znane wydarzenia, zaczerpnięte z licznych książek i prywatnych listów artysty. W filmie Kwiecińskiego Chopin ma być kimś w rodzaju dzisiejszych gwiazd rocka, gra i komponuje jak nikt inny przed nim - z brawurą i artystyczną odwagą właściwą wyłącznie geniuszom.

Polskie i zagraniczne gwiazdy w obsadzie

Eryk Kulm, który ma wykształcenie muzyczne, samodzielnie wykonana w filmie wszystkie utwory kompozytora. Kulm na konferencji powiedział, że postać i muzyka Chopina zawsze były mu bliskie: "Za każdym razem, kiedy słyszę Chopina, płaczę. Nie wiem, jakim cudem, ale nikt tak na mnie nie wpływa jak Chopin. Kiedy zostałem aktorem, pomyślałem, że wspaniale byłoby spróbować zrozumieć tego człowieka". Aktor wyjechał na trzy miesiące do Francji, gdzie w górach, w odosobnieniu, przygotowywał się do roli, w czym pomaga mu też coach Anna Skorupa.

Wśród obsady filmu znalazła się Karolina Gruszka w roli Delfiny Potockiej. Aktorka przyznała, że Potocka "była niesamowitą kobietą. Z jednej strony - niezwykle utalentowana, bo pięknie, profesjonalnie śpiewała, grała na harfie, fortepianie, rysowała, komponowała, pisała. A z drugiej strony to hrabina, świetnie odnajdująca się w świecie konwenansów". Dla Gruszki ciekawa, niejednoznaczna jest też relacja między Potocką a Chopinem.

Michał Kwieciński skompletował międzynarodową obsadę. W filmie zobaczymy Maję Ostaszewską jako matkę Chopina, Dominikę Ostałowską jako madame Wodzińską, Michała Pawlika jako Jana Matuszyńskiego, Kamila Szeptyckiego w roli Juliana Fontana, a Martynę Byczkowską jako Marysię Wodzińską. W filmie biorą również udział znani francuscy aktorzy, m.in. Lambert Wilson w roli króla Ludwika Filipa.

W Polsce zdjęcia do tej produkcji realizowane są w województwie dolnośląskim, lubuskim, łódzkim oraz mazowieckim. Ekipa filmowa odwiedzi również Bordeaux we Francji oraz Majorkę w Hiszpanii. Do tej pory zrealizowano około 30 procent zdjęć. Aktorzy grają głównie w języku francuskim, hiszpańskim oraz po polsku. Producentem filmu jest Akson Studio, a koproducentem m.in. Telewizja Polska. Projekt jest dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Premiera filmu planowana jest na jesień 2025 roku.