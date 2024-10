Jedna z największych produkcji w historii polskiego kina "Chopin, Chopin!" pokaże Fryderyka, o jakim nie przeczytamy w podręcznikach do historii. To będzie opowieść o zakochanym w życiu dandysie, geniuszu fortepianu, enfant terrible swojej epoki, który żyje do utraty tchu - i z wyrokiem śmierci: gruźlicą.

W główną rolę wcieli się Eryk Kulm , laureat nagrody im. Zbyszka Cybulskiego i Orła za najlepszą rolę męską w głośnym dramacie wojennym "Filip" w reż. Michała Kwiecińskiego.

Reklama

Znany polskiej widowni również z "Filipa" francuski aktor Victor Meutelet (m.in. "Plan na miłość, "Emily w Paryżu") wcieli się w innego wielkiego kompozytora, Ferenca Liszta, a rolę George Sand zagra Josephine de La Baume, francuska aktorka znana z takich tytułów, jak głośny serial "Top Boy", "Boogie Woogie" czy "Bodyguard Zawodowiec".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eryk Kulm: Kiedy słyszę muzykę Chopina to płaczę INTERIA.PL

W międzynarodowej obsadzie znaleźli się również Maja Ostaszewska (Justyna Krzyżanowska, matka Chopina), Karolina Gruszka (Delfina Potocka), Michał Pawlik (Jan Matuszyński), Kamil Szeptycki (Julian Fontana), Lambert Wilson (król Ludwik Filip I), Martyna Byczkowska (Marysia Wodzińska), Dominika Ostałowska (Wodzińska).

Żeby zachować autentyzm opowieści, aktorzy będą mówić po polsku, francusku i hiszpańsku, a zdjęcia, za które odpowiada wielokrotnie nagradzany operator Michał Sobociński, realizowane są w Polsce, we Francji i na Majorce. Ich koniec przewidziany jest na grudzień.

"Chopin, Chopin!": O fabule

Paryż, 1835 rok. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Komponuje arcydzieła, także na zamówienie. Ze względu na zobowiązania finansowe udziela lekcji gry na fortepianie. Przyjaciele go podziwiają, a kobiety pragną jako kochanka.

Poznajemy go w wybranych momentach życia, w intymnych sytuacjach, w których udaje się zajrzeć do jego wnętrza, zazwyczaj ukrytego pod maską ironii. Jest kimś w rodzaju dzisiejszych gwiazd rocka, gra i komponuje jak nikt inny przed nim - z brawurą i artystyczną odwagą właściwą wyłącznie geniuszom. Robi dużo, żeby być kochanym i popularnym - ale powoli dorasta do swojej prawdy: liczy się tylko muzyka.