Nowa animacja twórców "Twojego Vincenta" opiera się na powieści Władysława Reymonta. Okazuje się, że nie tylko noblowska opowieść jest pełna emocji - twórcy filmu zdradzają kulisy pracy nad "Chłopami" w bombardowanym Kijowie. Prezentują też wyjątkowe wideo obrazujące etapy niezwykłej animacji.

Wideo Chłopi (etapy realizacji filmu)

"Chłopi": Twórcy "Twojego Vincenta" ekranizują powieść Reymonta

BreakThru Films rozpoczęło zdjęcia do "Chłopów" latem 2020 roku, tym samym wracając jako jeden z pierwszych producentów na plan zdjęciowy po pandemicznej przerwie. Kolejnym etapem realizacji filmu jest pracochłonny proces malowania zmontowanego materiału. Grupa ok. 70 artystów w studiach w Sopocie oraz Litwie, Serbii i Ukrainie rozpoczęła swoje ekscytujące zadanie, gdy koronawirus dwukrotnie spowodował wstrzymanie prac nad filmem. Co więcej, sam proces malowania jest bardziej pracochłonny niż producenci założyli na początku.

"Technika, którą wybraliśmy, jest trudna i bardziej czasochłonna niż w przypadku 'Twojego Vincenta'. Mamy w filmie dużo dynamicznych ujęć i grupowych scen. Jednak rezultat, który osiągamy przerasta nasze oczekiwania. Po dwuletniej pracy widzimy, że przeniesienie malarstwa inspirowanego Młodą Polską na duży ekran daje spektakularny efekt" - opowiada o kulisach malowania Piotr Dominiak, dyrektor artystyczny studia BreakThru Films.

"Chłopi": Nowy projekt twórców "Twojego Vincenta" 1 / 6 Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. – Po latach pracy nad filmem o Vincencie van Goghu poczułam silną potrzebę, by opowiedzieć o kobietach: ich zmaganiach, pasji i sile – opowiada Dorota Kobiela, reżyserka i scenarzystka filmu. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem. Źródło: materiały prasowe Autor: Małgorzata Kuźnik / BreakThru Films udostępnij

Kolejnym wyzwaniem stała się rosyjska inwazja na Ukrainę. Z dnia na dzień studio w Kijowie zostało zamknięte, producenci filmu rozpoczęli błyskawiczne działania w celu pomocy artystom i ich rodzinom. Malarki bezpiecznie dotarły do Polski, gdzie kontynuowały swoją pracę. Jednak nie wszyscy ukraińscy artyści mieli możliwość wyjazdu. Z tego powodu, w sierpniu 2022 roku BreakThru Films postanowiło ponownie uruchomić kijowskie studio, zapewniając tym samym pracę 15 malarzom i pracownikom.

"Chłopi": Praca w zbombardowanym Kijowie

Od października rozpoczęła się kolejna fala bombardowań i związanych z tym przerw w dostawie prądu. Malarze chcą tworzyć mimo wszystko. Codziennie przychodzą do studia, układając swój grafik w rytm przerw dostaw prądu. Czekają w zimnie, gdy tego prądu nie ma. Przenoszą na płótno dzieło Reymonta, a praca daje im nie tylko środki na utrzymanie, ale także wiarę w piękno w trudnych czasach. Jednak już teraz temperatury w Kijowie spadają poniżej zera, a spadną jeszcze bardziej.

BreakThru Films rozpoczęło kampanię na Kickstarterze, której celem jest pilne zebranie środków na zakup agregatu prądu, który przywróci artystom możliwość i komfort pracy.

"Na obecnym etapie produkcji nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów zakupu i transportu agregatu. Chcielibyśmy natomiast przekazać sześć obrazów z filmu jako nagrody w kampanii, są to pierwsze obrazy z 'Chłopów' na rynku. Zajrzyjcie na stronę Kickstartera, dzielcie się tym newsem i pomóżcie nam zdobyć agregat dla naszych artystów na święta" - zachęca Sean Bobbitt, producent "Chłopów".

Wideo Chłopi (Zwiastun Koncepcyjny)

"Chłopi": Kto wystąpi w filmie?

W rolach głównych w filmie "Chłopi" zobaczymy m.in. Kamilę Urzędowską, która wcieli się w postać Jagny oraz Mirosława Bakę, który zagra Borynę. W obsadzie są też Sonia Mietelica (Hanka), Robert Gulaczyk (Antek), Ewa Kasprzyk (Dominikowa), Andrzej Konopka (Wójt), Maciej Musiał (Jasio) oraz Sonia Bohosiewicz (Wójtowa).

Scenariusz nowej adaptacji "Chłopów" napisała Dorota Kobiela, a muzykę skomponuje wielokrotnie nagradzany producent Łukasz L.U.C. Rostkowski.



Premiera "Chłopów" planowana jest na 2023 rok. Dystrybutorem filmu w Polsce będzie Next Film.