Sonia Bohosiewicz w "Chłopach" wcieliła się w Wójtową. "Wójtowa z Wójtem rozgrywają całą wieś" - mówi o swojej bohaterce, która była jedną z prowodyrek linczu na Jagnie. Jak wspomina nagrywanie jednej z najmocniejszych scen w filmie?

"Chłopi": Ostatni dubel. Wszystko przez... woły

"Przyjechały wytresowane dwa ogromne woły. Ale kiedy my graliśmy i wyrzucaliśmy Jagnę, krzycząc 'Won z tej wsi!', to woły zaczęły odczuwać te emocje i zaczęły się denerwować. Po piątym dublu trenerka wołów powiedziała: 'No, to jest już ostatni dubel! Bo ten wół mnie nigdy nie kopnął, a już zaczyna to robić'" - Sonia Bohosiewicz opowiada w rozmowie z PAP Life.

Doszło do tego, że aktorka zaczęła bać się o bezpieczeństwo ekipy filmowej. "Powiedziałam do Ewy Kasprzyk : 'Zacznij się rozglądać, gdzie my uciekniemy, bo przecież te wszystkie chałupy dookoła nas zrobione są z dykty'" - wspomina Bohosiewicz. Na szczęście zwierzęta zostały uspokojone i nie doszło do żadnego incydentu.

Zwłaszcza, że twórcy rzeczywiście postanowili stworzyć scenografię z teksturowych klocków zamiast budować z ciężkich elementów z litego drewna i produkować ogromne ilości odpadów. Wszystkie te elementy wykorzystywano zresztą wielokrotnie, tworząc kolejne plany.

Nowa ekranizacja "Chłopów" zrealizowana w technice animacji malarskiej trafiła do kin 13 października. Film w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana został polskim kandydatem do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".