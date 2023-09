"Chłopi": Światowa premiera na festiwalu w Toronto

Film "Chłopi" , podobnie jak wcześniejszy nominowany m.in. do Oskara "Twój Vincent" , został zrealizowany z wykorzystaniem techniki animacji malarskiej. 50 lat po filmie i serialu Jana Rybkowskiego, premiera nowej ekranizacji powieści Władysława Reymonta miała miejsce podczas największego festiwalu filmów zagranicznych w Ameryce Płn.

W sobotę w Toronto odbyły się dwa pokazy, w tym prasowy, a organizatorzy zaplanowali kolejne dwa.

Widzowie w wypełnionej do ostatniego miejsca sali kinowej Scotiabank Theatre powitali oklaskami reżyserów Dorotę Kobielę i Hugha Welchmana, a także odtwórców głównych ról, Kamilę Urzędowską (Jagna), Roberta Gulaczyka (Antek Boryna) i Sonię Mietelicę (Hanka) oraz twórcę muzyki do filmu Łukasza L.U.C. Rostkowskiego. "Jagna była mi bliska, znam ten świat od urodzenia" - mówiła, tłumacząc jak budowała rolę, Kamila Urzędowska, która pochodzi z liczącej 300 mieszkańców miejscowości.

"Artyzm i surrealizm obrazów pojawia się w tym tygodniu na Toronto International Film Festival (...) Żaden inny film nie przyciąga wizualnego wrażenia w podobny sposób, a jedyne w swoim rodzaju tło i atmosfera pozwala spojrzeć na unikatową kulturę (...) Tego filmu łatwo się nie zapomina" - brzmiała jedna z pierwszych recenzji, zamieszczona w sobotę na filmowym portalu Loudandclearreviews.com.

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. – Po latach pracy nad filmem o Vincencie van Goghu poczułam silną potrzebę, by opowiedzieć o kobietach: ich zmaganiach, pasji i sile – opowiada Dorota Kobiela, reżyserka i scenarzystka filmu. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Film składa się z 40 tysięcy klatek filmowych - obrazów namalowanych przez pracujących przy filmie malarzy naśladujących m.in. styl Młodej Polski, a znający polskie malarstwo tej epoki łatwo odnajdą odniesienia do Józefa Chełmońskiego czy Leona Wyczółkowskiego. Kobiela nawiązała do swoich studiów na ASP w Warszawie i, odpowiadając na pytania widzów, tłumaczyła widzom kanadyjskim tło historyczne polskiego malarstwa początku XX w. oraz inspiracje malarstwem europejskim epoki, gdy Reymont pisał swoją powieść nagrodzoną literackim Noblem w 1924 r. Malowanie każdego z obrazów służących jako klatki filmu trwało od 5 do 8 godzin, gdyby wszystko miał namalować jeden artysta, trwałoby to sto lat - opowiadali twórcy filmu.

Zdjęcia do "Chłopów" zaczęły się w 2020 r. w Polsce, na Litwie, w Serbii i na Ukrainie, więc rosyjska inwazja na Ukrainę miała również wpływ na realizację filmu. Część ukraińskich artystów i ich rodziny producenci mogli przewieźć do Polski po wybuchu wojny, studio w Kijowie uruchomiono ponownie latem ub.r. i również tam trwały dalsze prace.

Rozpoczęty w czwartek TIFF trwa do 17 września. W jego tle trwają też protesty aktorów, którzy wspierają trwające od maja br. strajki i żądania artystów i scenarzystów filmowych w USA. W sobotę w Toronto przed kanadyjskimi siedzibami Amazon i Apple, niedaleko kin, gdzie trwały projekcje filmów, odbyły się solidarnościowe demonstracje kanadyjskich i amerykańskich artystów.

"Chłopi": Fabuła, obsada, zwiastun

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem - brzmi oficjalny opis filmu "Chłopi".

Film został zrealizowany na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski, które idealnie oddaje nastrój powieści. Na dużym ekranie pojawią się interpretacje dzieł takich artystów jak Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczółkowski.

Początkowo film był kręcony jako film fabularny z aktorami. W "Chłopach" zagrali m.in. Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Dorota Stalińska, Andrzej Konopka, Maciej Musiał i Julia Wieniawa. W głównej roli - Jagny - występuje Kamila Urzędowska .