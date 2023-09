"Chłopi": Premiera filmu na otwarcie 14. Festiwalu Kamera Akcja

"Chłopi" na otwarcie 14. Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi

"Premiera "Chłopów" - najnowszej produkcji reżyserskiego duetu: DK Welchman i Hugh Welchman, znanego jako autorzy zrealizowanego w nowatorski sposób "Twojego Vincenta" , połączona ze spotkaniem z producentem filmu Seanem Bobbittem otworzy 12 października 14. Festiwal Kamera Akcja w Łodzi" - poinformowali organizatorzy wydarzenia.

79 tysięcy klatek i 70 artystów pojawi się w adaptacji noblowskiej powieści Władysława Reymonta "Chłopi". Gościem spotkania po seansie będzie m.in. producent filmu Sean Bobbitt, który zabierze widzów za kulisy powstawania produkcji i zdradzi tajniki powstawania filmu: od scen realizowanych z udziałem wybitnych polskich aktorów po proces realizacji obrazów olejnych utrzymanych w młodopolskiej technice.

Reklama

"To kolejna już współpraca twórców oscarowego 'Twojego Vincenta' z dziesiątkami malarzy z Polski, Litwy, Serbii, a także Ukrainy. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że twórcy filmu wracają z najnowszą produkcją na Festiwal Kamera Akcja, a widzowie zobaczą oszałamiający efekt ich pracy przedpremierowo podczas otwarcia" - zapowiada dyrektor festiwalu Przemysław Glajzner.

To jedyne atrakcje łódzkiego festiwalu Kamera Akcja.



14. Festiwal Kamera Akcja: "Zielona granica" i "The Zone of Interest"

W programie znalazł się także pokaz specjalny "Zielonej granicy" w reżyserii Agnieszki Holland, która za ten obraz otrzymała nagrodę specjalną na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Trzykrotnie nominowana do Oscara reżyserka spotka się z widzami w Szkole Filmowej w Łodzi i wspólnie z producentem filmu, Marcinem Wierzchosławskim opowie o kulisach powstawania produkcji, międzynarodowym odbiorze filmu i towarzyszącej mu dyskusji, która toczy się w Polsce.

"The Zone of Interest" Jonathana Glazera zdobył w Cannes Grand Prix, zyskał uznanie międzynarodowej krytyki i przewidywany jest jako jeden z faworytów w walce o Oscary. Podczas tegorocznej Akcji Edukacji zaplanowano spotkanie z Ewą Puszczyńską (Extreme Emotions), polską koproducentką filmu i producentką m.in. oscarowej "Idy" Pawła Pawlikowskiego.

"Opowie ona o współpracy z kultowym już amerykańskim studiem A24, produkcyjnych i technologicznych wyzwaniach, realizacji zdjęć 360 stopni z wieloma kamerami kręcącymi scenę jednocześnie, czy o pochłaniającym procesie postprodukcji, który jeszcze silniej podkreślił przeszywający charakter filmu" - zapowiedziała dyrektorka festiwalu Malwina Czajka.

Filmem zamknięcia festiwalu będzie najnowsza realizacja Kingi Dębskiej "Święto ognia" , będąca ekranizacją powieści Jakuba Małeckiego. Produkcja jest współfinansowana przez Miasto Łódź, a jej producentem jest Piotr Dzięcioł ze studia Opus Film.

Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami, w którym udział weźmie m.in. Kinga Dębska.

Wideo "Święto ognia": Oficjalny zwiastun

14. Festiwal Kamera Akcja potrwa w Łodzi od 12 do 15 października, natomiast od 16 do 19 października będzie dostępny online na platformie Think Film.