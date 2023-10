"No to mam dla Was news! Z okazji światowej premiery ścieżki dźwiękowej do 'Chłopów' oficjalnie potwierdzam, że twórcy filmu zdecydowali, że także muzyka powalczy o Oscara! Jesteśmy w Los Angeles i właśnie zgłaszamy soundtrack do Best Original Score!!! To jeden z ważniejszych momentów mojego życia" - napisał na swoim Instagramie Łukasz Rostkowski .



Następnie podziękował swoim sympatykom za to, że towarzyszą mu przez wszystkie lata zarówno w tych dobrych, jak i trudniejszych momentach. Złożył też gratulacje wszystkim muzykom z międzynarodowej orkiestry Rebel Babel, z którą nagrał ścieżkę dźwiękową "Chłopów" .



"Od dziś, dzięki Milan Records, soundtrack dostępny jest na całym świecie, więc gdziekolwiek macie znajomych, podajcie dalej owoc czterech lat pracy prawie 100 muzyków" - dodał.



Instagram Post Rozwiń

Przy okazji premiery płyty na kanale artysty pojawił się kolejny fragment ścieżki dźwiękowej ze sceny namiętnego tańca Jagny i Antka - "Miłosny Opętaniec".

Wideo L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra feat. Tęgie Chłopy - Miłosny Opętaniec - Chłopi / The Peasants

Album digitalowy składa się 21 kompozycji autorstwa Łukasza L.U.C. Rostkowskiego i Rebel Babel Film Orchestra. Album w wersji fizycznej swoją premierę będzie mieć 3 listopada i zawiera 24 utwory - o 3 więcej niż jego wersja streamingowa.



Zdjęcie Muzyka do filmu "Chłopi" będzie się ubiegać o nominacje do Oscara / materiały prasowe

Bogata muzyka filmowa zagrana wyłącznie na autentycznych ludowych instrumentach połączona z ożywionym malarstwem stanowi niezwykle bogaty i barwny projekt artystyczny. Na płycie pojawili się m.in. Kayah, Kwiat Jabłoni, Ralph Kaminski, Apolonia Nowak, Dagadana, Lor, Laboratorium Pieśni, Sutari, Tęgie Chłopy, Maria Pomianowska, Julia Wieniawa, Bela Komoszyńska, Małgorzata Kożuchowska, T.ETNO, ale także ukraińscy artyści (Chór Vyrij) i białoruski dudziarz Vital Voronau.



Wideo "Jesień - Tańcuj": L.U.C. & RB Film Orchestra ft. Kayah, Dagadana, Laboratorium Pieśni, Tęgie Chłopy

"Ścieżka dźwiękowa do 'Chłopów' to dla mnie wielkie przeżycie. Wielka przygoda tworzona z niezwykle utalentowaną ekipą muzyków, kapel, zespołów i solistów. Chciałem stworzyć szerokie kompendium słowiańskiej muzyki folkowej w nawiązaniu do międzynarodowego charakteru tej produkcji. Z całego serca dziękuję DK Welchman i Hugh Welchmanowi za 4 lata akademii filmowej. Zaprosiliśmy tu wielu różnych muzyków, którzy od lat poświęcają się z wielkim oddaniem muzyce tradycyjnej i połączyliśmy ich zarówno z symfoniką, jak i muzyką rozrywkową. Idea Rebel Babel polega na angażowaniu lokalnych muzyków, więc przy okazji koncertów chcemy zapraszać kolejne niezwykłe kapele i regionalne zespoły pieśni i tańca" - mówi Łukasz L.U.C. Rostkowski.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. L.U.C. na 48. FPFF w Gdyni: O "Chłopach" i Festiwalu INTERIA.PL

Już za chwilę rusza także trasa koncertowa, na której usłyszeć będzie można muzykę z filmu w najróżniejszych składach i konfiguracjach - czasem w formie widowiska z multimedialnym ożywionym malarstwem, animacjami i filmami przedstawiającymi kilkuletnią pracę nad tym wyjątkowym projektem.



Wizyta L.U.C.-a w Los Angeles ma przede wszystkim związek z pokazem "Chłopów" na festiwalu filmowym American Film Institute - AFI Fest w prestiżowym Chinese Theater.



Pod koniec września "Chłopi" zostali polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny.